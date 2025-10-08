H EuroLeague συνεχίζεται με Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR & Ολυμπιακός - Ντουμπάι

Πρόγραμμα και μεταδόσεις. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα με τη «διαβολοβδομάδα» ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 3η αγωνιστική στο παρκέ του Novasports.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει στην Ισπανία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια (9/10, 21:30), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο ΣΕΦ (10/10, 21:15) την Ντουμπάι.

Η μπασκετική εκπομπή «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

21:30 Παρτίζαν-Εφές, Novasports2 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 Μπασκόνια-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό, Novasports6 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:45 Παρί-Βίρτους Μπολόνια, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

20:45 Φενερμπαχτσέ-Ερυθρός Αστέρας, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, Novasports3 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 Μπάγερν-Ζάλγκιρις, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

