H EuroLeague συνεχίζεται με Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR & Ολυμπιακός - Ντουμπάι

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα με τη «διαβολοβδομάδα» ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 3η αγωνιστική στο παρκέ του Novasports.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει στην Ισπανία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια (9/10, 21:30), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο ΣΕΦ (10/10, 21:15) την Ντουμπάι.
Η μπασκετική εκπομπή «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
- 21:30 Παρτίζαν-Εφές, Novasports2 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 21:30 Μπασκόνια-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό, Novasports6 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή
- 21:45 Παρί-Βίρτους Μπολόνια, Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βιλερμπάν Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
- 20:45 Φενερμπαχτσέ-Ερυθρός Αστέρας, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
- 21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι, Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, Novasports3 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
- 21:30 Μπάγερν-Ζάλγκιρις, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου