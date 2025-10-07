Η Cosmote Telekom φέρνει τη δύναμη του ΑΙ σε όλους με το Magenta AI

Σημαντικό βήμα στη στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου ΟΤΕ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Cosmote Telekom του τελευταίους μήνες κεφαλαιοποιεί την «ένωσή» της με την μητρική της Telekom, αξιοποιώντας εργαλεία με τα οποία προσφέρει νέες υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες της, αποκτώντας συγκριτικό πλεονέκτημα από τον ανταγωνισμό.

Μετά το MagentaOne, την υπηρεσία όπου ο πελάτης της Cosmote Telekom διαχειρίζεται μέσα από το app όλες τις υπηρεσίες της Cosmote (από κινητή τηλεφωνία, σταθερή, ίντερνετ, μέχρι online παραγγελίες και ασφάλεια), τώρα κάνει το επόμενο βήμα και στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, λανσάροντας το MagentaAI.

Όπως τόνισε ο CEO του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής στη χθεσινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την νέα υπηρεσία της Cosmote Telekom «η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν αποτελεί πια μια τεχνολογική υπόσχεση του μέλλοντος, αλλά έναν μετασχηματιστικό παράγοντα που επαναπροσδιορίζει την οικονομία, την εκπαίδευση και την ίδια την κοινωνία», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρίας να συμβάλει ενεργά στην εξέλιξη της χώρας μέσω της τεχνολογίας. Αλλά και το όραμα του ίδιου, να γίνει ο ΟΤΕ ο μεγαλύτερος τεχνολογικός πάροχος στην Ευρώπη.

Σημαντικό βήμα στη στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί το λανσάρισμα του Magenta AI, μιας ολοκληρωμένης σουίτας προϊόντων και υπηρεσιών που φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά από ποτέ στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να ενισχύσει την καθημερινότητα των πολιτών, να βελτιώσει την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και να επιταχύνει τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς στη νέα ψηφιακή εποχή.

Το Magenta AI έχει ως στόχο, να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη πιο άμεσα προσβάσιμη σε συνηθισμένους χρήστες και επιχειρήσεις, χωρίς να απαιτείται ειδική τεχνική γνώση, να βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών, κάνοντας πιο γρήγορη, πιο εξατομικευμένη και πιο “έξυπνη” την επικοινωνία με τους χρήστες και να ενσωματώσει AI λειτουργίες σε καθημερινές ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε να γίνεται μέρος της καθημερινότητας (π.χ. με εφαρμογές, μέσω του κινητού) και όχι ως κάτι ξεχωριστό.

Ήδη, ο Όμιλος έχει υλοποιήσει AI εφαρμογές στον δημόσιο τομέα, μεταξύ των οποίων έργα έξυπνης άρδευσης και διαχείρισης φυσικών πόρων, που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη βέλτιστη αξιοποίηση των υποδομών. Παράλληλα, επεκτείνει τη δραστηριότητά του στις AI-ICT υπηρεσίες για επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς, εστιάζοντας σε λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα, μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν την εμπειρία των πολιτών και των πελατών.

Το παγκόσμιο brand της Telekom, μητρικής του ΟΤΕ, ριζώνει όλο και βαθύτερα στην ελληνική πραγματικότητα, φέρνοντας υπηρεσίες οι οποίες στόχο έχουν να μεγαλώσουν τον ΟΤΕ, αποκτώντας προβάδισμα έναντι του αυξημένου ανταγωνισμού. Ακόμα και η πρόσφατη συμφωνία για την ονοματοδοσία του ΟΑΚΑ (Telekom Center Athens), δείχνει ότι πλέον η Cosmote Telekom εκτός από τις νέες τεχνολογίες, ενσωματώνει και την στρατηγική της Telekom.

Η Cosmote Telekom φέρνει την εμπειρία της Τεχνητής Νοημοσύνης στα χέρια όλων και μέσα από τις AI συσκευές Τ Phone 3 και Τ Tablet 2, δύο υψηλής ποιότητας, προσιτές συσκευές που διέθεσε πρόσφατα στην αγορά. Με το πάτημα ενός κουμπιού, είτε στο πλάι με το Magenta AI button, είτε στην αρχική οθόνη των Τ Phone και Τ Tablet,οι συσκευές μετατρέπονται σε ΑΙ βοηθό που με τη βοήθεια του Perplexity εκτελεί πλήθος καθημερινών εργασιών, με φωνητικές ή γραπτές εντολές. Μπορεί, επίσης, να συνδεθεί αυτόματα με άλλα apps προκειμένου να σε καθοδηγήσει άμεσα και με ακρίβεια στον προορισμό σου, να μεταφράσει κείμενα σε πραγματικό χρόνο, να κλείσει ταξί, να γράφει e-mail κλπ.

Από τις 14 Οκτωβρίου, η γκάμα των Τ συσκευών εμπλουτίζεται με το νέο T Phone 3 Pro, με ακόμη πιο προηγμένα χαρακτηριστικά, ισχυρό επεξεργαστή Snapdragon 6 Gen 3, μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο στα 256GB και δυνατότητα για εξωτερική κάρτα μνήμης 2ΤΒ. Το T Phone 3 Pro είναι 5G+ συσκευή, διαθέτει μεγάλη οθόνη 6,8’’ FHD+ AMOLED, 120 Ηz, με σύστημα τριπλής οπίσθιας κάμερας με κύρια 50MP και selfie κάμερα στα 32MP για εκπληκτικές φωτογραφίες, μπαταρία μεγάλης διάρκειας (5.000mAh), με γρήγορη φόρτιση, αλλά και δυνατότητα για ασύρματη φόρτιση.

Μιντιάρχης