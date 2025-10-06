Περισσότεροι είδαν… ΑΕΚ παρά Ολυμπιακό

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, παρουσιάζει τις τηλεθεάσεις του Σαββατοκύριακου

Η πρεμιέρα της ΕΡΤ2 Σπορ, ως λανσαρίστηκε και επίσημα το δεύτερο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, συνδυάστηκε με Σαββατοκύριακο επτά live αθλητικών μεταδόσεων, αλλά και μια μετάδοση… θείας λειτουργίας το πρωί της Κυριακής.

Καλύτερα σε τηλεμερίδιο (ήτοι, επί των ανοικτών δεκτών) τα πήγε η νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ (93-83) έχοντας κατά μέσο όρο 5,6%, μέση τηλεθέαση 1,1% και μέσο όρο 148.000 τηλεθεατές. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, ότι περισσότεροι είδαν το Κολοσσός – ΑΕΚ (85-87) από ό,τι το Μαρούσι – Ολυμπιακός (81-100)!

Ακόμη και στο δυναμικό κοινό, υπερίσχυσε ο «επτάστερος» με 5,3% έναντι 4,2% του αγώνα του Ολυμπιακού, με το ματς της ΑΕΚ στη Ρόδο να κάνει 3,2%, λιγότερο από το 3,7% που έκανε ο αγώνας για τη Water Polo League Γυναικών ανάμεσα σε Πανιώνιο και Αλιμο (6-11).

Ο αγώνες της «Ενωσης» είχε τηλεμερίδιο 5%, μέση τηλεθέαση 1,3% με μέσο όρο 127.000 τηλεθεατές και οι «ερυθρόλευκοι» 4,5% με 1,1% και 111.000 αντίστοιχα.

Αρκετά καλά τα πήγε, για τα δεδομένα, ο θρίαμβος του Παναθηναϊκού επί του Αθηναϊκού (71-69 στον Βύρωνα) με τηλεμερίδιο 1,4%, μέση τηλεθέαση 0,5% και 53.000 τηλεθεατές ενώ το Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός για την Α’ Εθνική Γυναικών (4-0) είχε τηλεμερίδιο 2,1% με μέση τηλεθέαση 0,5% και 47.000 τηλεθεατές.

Μιντιάρχης