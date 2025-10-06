Η FIFA συζητά να αλλάξει τις ώρες του Μουντιάλ 2026

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, εξηγεί

Η FIFA ανακοίνωσε ότι είναι διατεθειμένη να προσαρμόσει το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την τηλεθέαση στην Ευρώπη, ωστόσο παραδέχεται ότι δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν πλήρως οι συνέπειες της διαφοράς ώρας με τις ΗΠΑ.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε πολλές χρονικές ζώνες στη Βόρεια Αμερική, με διαφορά έως και εννέα ωρών μεταξύ δυτικής ακτής ΗΠΑ και Κεντρικής Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι αγώνες ενδέχεται να διεξαχθούν σε ώρες μη ελκυστικές για το ευρωπαϊκό κοινό.

Η FIFA συνήθως αποφεύγει να αλλάζει το πρόγραμμα των αγώνων μετά την κλήρωση, ώστε να διατηρείται η αίσθηση δικαιοσύνης. Ωστόσο, αυτό συχνά έχει ως αποτέλεσμα σημαντικοί αγώνες να παίζονται σε μικρότερα γήπεδα ή σε λιγότερο προνομιακές ώρες, ενώ αγώνες μικρότερου ενδιαφέροντος λαμβάνουν χώρα σε μεγαλύτερα στάδια και σε ώρες υψηλής τηλεθέασης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 ανέδειξε αυτά τα προβλήματα, με πολλούς αγώνες να διεξάγονται σε ώρες που δεν ευνοούν τους Ευρωπαίους τηλεθεατές και με άλλους να παίζονται υπό ακραίες θερμοκρασίες, θέτοντας σε κίνδυνο την ευημερία των παικτών.

Η FIFA φαίνεται πλέον έτοιμη να είναι πιο ευέλικτη. Αγώνες που προγραμματίζονται για νωρίς ενδέχεται να μεταφερθούν σε πόλεις με πιο δροσερό κλίμα, όπως το Σιάτλ ή το Βανκούβερ, ή σε καλυμμένα γήπεδα σε Λος Άντζελες, Ντάλας ή Ατλάντα. Ωστόσο, με 48 ομάδες και περιορισμένες επιλογές, δεν θα είναι εφικτό να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα.

Ο πρόεδρος της CONCACAF και αντιπρόεδρος της FIFA, Βίκτορ Μονταγλιανί, δήλωσε: «Έχουν εξαχθεί μαθήματα από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων... Συζητάμε καθημερινά με τους Ευρωπαίους τηλεοπτικούς μας εταίρους για το σε ποια στάδια μπορούν να διεξαχθούν αγώνες στις 3μμ (τοπική ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ). Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε όλα αυτά να ληφθούν υπόψη μετά την κλήρωση τον Δεκέμβριο».

Παράλληλα, απέρριψε τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μεταφορά αγώνων από πόλεις υπό Δημοκρατική διοίκηση για λόγους «ασφάλειας», δηλώνοντας ότι: «Στο τέλος της ημέρας, είναι τουρνουά της FIFA. Αν η FIFA θέλει να μετακινήσει έναν αγώνα από μία πόλη σε άλλη, αυτή έχει τον τελευταίο λόγο».

