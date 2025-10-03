Με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ συνεχίζει ο ΑΝΤ1, η τηλεθέαση του ΠΑΟΚ

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, αποκαλύπτει τις προσεχείς μεταδόσεις του καναλιού του Αμαρουσίου

Η Πέμπτη 2 Οκτωβρίου θα ξεχαστεί γρήγορα. Τρεις ελληνικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης, ισάριθμες ήττες: ο Παναθηναϊκός από την Γκο Αχέντ Ιγκλς, ο ΠΑΟΚ από τη Θέλτα και η ΑΕΚ από την Τσέλιε.

Η ζωή συνεχίζεται βέβαια, όπως και οι league phases σε Europa και Conference League.

Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ακολουθούν πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ο ΑΝΤ1 (που δύναται να μεταδώσει ένα παιχνίδι κάθε Πέμπτη, παράλληλα φυσικά με την Cosmote TV) θα πορευθεί… πράσινα.:

Στην Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 19:45 θα μεταδώσει το Φέγενορντ – Παναθηναϊκός (το ίδιο βράδυ παίζουν ΑΕΚ – Αμπερντίν και Λιλ – ΠΑΟΚ).

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 19:45 θα μεταδώσει το Μάλμε – Παναθηναϊκός (το ίδιο βράδυ παίζουν ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς και ΠΑΟΚ – Γιανγκ Μπόις).

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 22:00 θα μεταδώσει το Φιορεντίνα – ΑΕΚ (το ίδιο βράδυ παίζουν ΠΑΟΚ – Μπρανκαι Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς).

Με δεδομένο ότι έως τώρα μετέδωσε τα Γιάνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός και Θέλτα – ΠΑΟΚ, είναι εμφανής η τάση να δείχνει αγώνες εκτός έδρας.

Η τηλεθέαση του Θέλτα – ΠΑΟΚ

Πιο χαμηλή (εν συγκρίσει ήταν η τηλεθέαση του Γιάνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός) ήταν αυτή του εκτός έδρας αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για το Europa League, που μετέδωσε ο ΑΝΤ1. Η αναμέτρηση του «δικεφάλου του Βορρά» σημείωσε τηλεμερίδιο 14,1% στο σύνολο και 13,4% στο «δυναμικό κοινό» (επί των ανοικτών δεκτών), με μέση τηλεθέαση 5,5% και έχοντας κατά μέσο όρο 554.000 τηλεθεατές.

Μια εβδομάδα πριν ο ΠΑΟ είχε «φέρει» στον ΑΝΤ1 682.000 τηλεθεατές με 6,8% και 18,9% αντίστοιχα.

