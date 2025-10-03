MENU
Όλες οι «ελεύθερες» αθλητικές μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου

Από ΕΡΤ (στην… εποχή της ΕΡΤ2 Σπορ), ΑΝΤ1 και άλλα. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Οι προσεχείς αθλητικές μεταδόσεις που έχουν προγραμματιστεί στην ΕΡΤ2 δεν είναι, δα, και λίγες, μετά και  τη μετατροπή της σε ΕΡΤ2 Σπορ από το πρωί του Σαββάτου 4/10.

Μπασκετικές μεταδόσεις θα έχει και το (over the top, υβριδικό δηλαδή) ERTSport, το γαλλικό TV5 Monde δείχνει κάθε Σαββατόβραδο γαλλικό πρωτάθλημα (εκπέμπει ελεύθερα μέσω ΕΡΤ) ενώ ο ΑΝΤ1 μεταδίδει Formula 1 με GR Σιγκαπούρης και στο «ελεύθερο» κανάλι του αυτή τη φορά.

  • Σάββατο 4/10 (14:00) Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός (Α’ Εθνική Γυναικών) – ΕΡΤ2 Σπορ
  • Σάββατο 4/10 (14:00) Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα (Super League 2) – Action24
  • Σάββατο 4/10 (16:00) 🏀 Κολοσσός Ρόδου – AEK (Greek Basketball League) – ΕΡΤ2 Σπορ
  • Σάββατο 4/10 (16:00) 🏀 Καρδίτσα - Άρης Betsson (Greek Basketball League) – ERTSport1
  • Σάββατο 4/10 (17:00) 🏀 Δάφνη - Ψυχικό (Elite League) – ERTSport2
  • Σάββατο 4/10 (17:00) 🤽‍♂️ Πανιώνιος – Άλιμος (Α1 πόλο Γυναικών) – ΕΡΤ2 Σπορ
  • Σάββατο 4/10 (19:00) 🏀 Ηρακλής – Προμηθέας (Greek Basketball League) – ΕΡΤ2 Σπορ
  • Σάββατο 4/10 (19:00) 🏀 Πανιώνιος - Περιστέρι (Greek Basketball League) – ERTSport1
  • Σάββατο 4/10 (22:05) Οσέρ - Λανς (Ligue 1) – TV5 Monde
  • Κυριακή 5/10 (13:00) 🏀 Μαρούσι – Ολυμπιακός (Greek Basketball League) – ΕΡΤ2 Σπορ
  • Κυριακή 5/10 (14:00) Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα (Super League 2) – Action24
  • Κυριακή 5/10 (14:45) 🏎️ Formula 1, GR Σιγκαπούρης (ΑΝΤ1)
  • Κυριακή 5/10 (16:00) 🏀 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Greek Basketball League) – ΕΡΤ2 Σπορ
  • Κυριακή 5/10 (18:15) 🤽‍♂️ Εθνικός – Πάτρα (Α1 πόλο Ανδρών) – ΕΡΤ2 Σπορ
  • Κυριακή 5/10 (19:45) 🏀 Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός (Α1 μπάσκετ Γυναικών) – ΕΡΤ2 Σπορ
  • Δευτέρα 6/10 (01:00) Μπόκα Τζούνιορς – Νιούελς Ολντ Μπόις (Primera Argentina) – Action24
  • Δευτέρα 6/10 (03:15) Ροσάριο Σεντράλ – Ρίβερ Πλέιτ (Primera Argentina) – Action24
  • Δευτέρα 6/10 (16:45) 🤾 Δούκας – ΠΑΟΚ (Handball Premier) – ΕΡΤ2 Σπορ
  • Δευτέρα 6/10 (18:30) 🏀 Βίκος Ιωαννίνων – Λαύριο (Elite League) – ΕΡΤ2 Σπορ
  • Δευτέρα 6/10 (18:30) 🤽‍♂️ Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη (Α1 πόλο γυναικών) – Mega News

