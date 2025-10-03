«Μας τα κάνατε τσουρέκια» - «Δεν έχεις δικαίωμα»: Χαμός με Μικρούτσικο & Σκορδά για τον Μπισμπίκη (vid)

Ανέβηκαν πολύ οι τόνοι το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή του MEGA Buongiorno, με αφορμή την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη, με τη Φαίη Σκορδά να έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Αφορμή στάθηκε η επίσκεψη του ηθοποιού στους κατοίκους της περιοχής που προκάλεσε τις ζημιές, ζητώντας συγγνώμη και πηγαίνοντάς τους γλυκά.

Συγκεκριμένα, μία από τις γειτόνισσες του Βασίλη Μπισμπίκη μίλησε στην εκπομπή και αποκάλυψε: "Ήρθε, ζήτησε συγγνώμη. Δεν θα αποσύρω καμία μήνυση μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές πλήρως. Μια χαρά ήταν, ήρθε επίσκεψη με ένα τσουρέκι και ζήτησε να μην γίνει μήνυση".

Η αντιπαράθεση στην εκπομπή:

Μικρούτσικος: "Μας τα κάνατε τσουρέκια! Έκανε μια μεγάλη ζημιά και μετά πήγε στο σπίτι του και κοιμήθηκε, μετά πήγε και στη συνέντευξη. Δεν θα τον κρεμάσουμε, ούτε θα του πάρουμε το κεφάλι, αλλά αυτό με τα τσουρέκια τα γεμιστά".

Σκορδά: "Δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς περισσότερο από την γυναίκα που βγήκε και μίλησε!".

Μικρούτσικος: "Ο Μπισμπίκης έχει προβάλει μια περσόνα και αυτή θα έπρεπε να αναλάβει από την πρώτη στιγμή, εικασίες κάνω, αλλά θα έπρεπε αυτή την περσόνα να την αναλαμβάνει όλο το 24ωρα, πήγε και κοιμήθηκε!".

Ουγγαρέζος: "Τώρα όμως ανατρέπονται όλα, είπε ότι πήγε και ζήτησε συγγνώμη".

Μικρούτσικος: "Του είπαν τι να κάνει, τον συμβούλεψαν. Είναι πολύ ευαίσθητος και όλα και τον συμπαθώ πάρα πολύ, πήγε κοιμήθηκε, ξύπνησε, τον συμβούλεψαν και πήγε και έκανε αυτό που του είπαν, δεν είναι εγκληματίας, ξέρω τι λέω".

Σκορδά: "Όμως τώρα ανατρέπονται όλα, ό,τι γράφεται τόσο καιρό, ανατρέπονται όλα. Ένα σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι αν μπέρδεψες τις ημέρες, αλλά αφού το είπε μόνη της η γυναίκα".

Πηγή: thetoc.gr