Σημείο αναφοράς κάθε Δευτέρα, και με υψηλή τηλεθέαση, το «11 αυτοί, 11 εμείς»

Η κορυφαία ενδεκάδα στον αθλητικό σχολιασμό μπαίνει στο γήπεδο του Open κάθε Δευτέρα βράδυ στις 23:14 και κάνει τον απολογισμό του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο. Η εκπομπή το «11 αυτοί, 11 εμείς» επέστρεψε για δεύτερη σερί σεζόν, εν μέρει ανανεωμένη σε πρόσωπα.

Οι Βασίλης Παπαθεοδώρου, Κώστας Βασιλόπουλος, Κώστας Νικολακόπουλος, Κώστας Κετσετζόγλου, Λάμπρος Γκαραγκάνης, Ευάγγελος Μίχος, Σάββας Λιβάνιος, Θάνος Μπλούνας και Αλέξης Σπυρόπουλος, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Τσαντάκη και της Έλβης Μιχαηλίδου, σχολιάζουν κάθε Δευτέρα.

Η χθεσινή εκπομπή είχε και αποκαλύψεις: γιατί ο διαιτητής Κατσικογιάννης περίμενε 17 λεπτά το VAR και τι αλλάζει στο πρωτόκολλο, αποκλειστικά πλάνα από το (κατά το ήμισυ) κλειστό ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ, νεότερα για ΠΑΟΚ και Καυτανζόγλειο και ποιες μεγάλες ομάδες ενδιαφέρονται για τον Ανδρέα Τετέι.

Χθες μάλιστα έκανε σπουδαία νούμερα σε τηλεθέαση: έως 9,6% έφτασε στο peak της (με μέσο όρο 4,6%) και 10,9% στο ανδρικό κοινό. Νομοτελειακά, σημείο τηλεοπτικής και αθλητικής αναφοράςκάθε Δευτέρα.

