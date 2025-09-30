George Afragoulis is better: Αθλητικός συντάκτης του ΑΝΤ1 βαθιά ερωτευμένος με τη Σαμπαλένκα (vid)

Ξεκινάμε με μερικές διαπιστώσεις που δεν προκαλούν έκπληξη σε κανέναν. Η Αρίνα Σαμπαλένκα έχει εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, τόσο γιατί θεωρείται από πολλούς η κορυφαία τενίστρια, όσο και επειδή έχει ωραίο στυλ και ακόμα πιο ωραία εμφάνιση.

Αυτό που δεν ξέραμε και το μάθαμε από σπόντα με αφορμή την επίσκεψή της στη χώρα μας και τη συνάντησή της με τον Γιώργο Καραγκούνη, είναι ότι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της ever, σε βαθμό... κακουργήματος, είναι αθλητικός συντάκτης του ΑΝΤ1.

Ο συνάδελφος, Γιώργος Σπανουδάκης, παρουσίασε σήμερα ένα ρεπορτάζ για τη Λευκορωσίδα τενίστρια και από το ξεκίνημα, δεν έκρυψε τα αισθήματά του.

«Είναι πάνω από όλους για μένα. Κι έμαθα και ότι είναι και πολύ ωραίο τυπάκι» είπε πριν παίξει το βίντεο που είχε ετοιμάσει, αλλά κρατούσε το καλύτερο για μετά.

Με το που τελείωσε η προβολή του βίντεο, ο Σπανουδάκης εμφανίστηκε να κρατά ένα... πλακάτ το οποίο έγραφε:

Aryna we love you. George Fragoulis is good but George A...fragoulis is better.

Κι επειδή ξέρουμε πολλά χρόνια τον Σπανουδάκη, Αρίνα σκέψου το. Χρυσό παιδί ο Γιώργος...