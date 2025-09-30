Καλό… χειμώνα με 10 ευρωπαϊκά σε 4 βράδια! Πρόγραμμα και μεταδόσεις

EuroLeague, Eurocup μα και Champions, Europa και Conference League… Χαμός! Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Από απόψε, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, είναι γεμάτο.

EuroLeague μα και Eurocup κάνουν πρεμιέρα, και μάλιστα με… διαβολοβδομάδα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ενώ την Τετάρτη ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται Λονδίνο με την Αρσεναλ στο Champions League.

Τριπλή ποδοσφαιρική παρουσία (πρώτη της σεζόν, για Πέμπτη…) για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, και ΑΕΚ ενάντια σε Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Θέλτα και Τσέλιε αντίστοιχα.

Καλό… χειμώνα είπαμε;

🏀 Τρίτη 30/9 (21:00) Βενέτσια – Άρης (Novasports5 σε περιγραφή Γιώργου Βαλαβάνη)

🏀 Τρίτη 30/9 (21:15) Παναθηναϊκός – Μπάγερν (Novasports4 σε περιγραφή Νικήτα Αυγουλή)

🏀 Τρίτη 30/9 (21:30) Μπασκόνια – Ολυμπιακός (Novasports Prime σε περιγραφή Χρήστου Καούρη)

🏀 Τετάρτη 1/10 (19:30) Πανιώνιος - Νάινερς Κέμνιτς (Novasports4 σε περιγραφή Γιαννίκου Δούσκα)

⚽ Τετάρτη 1/10 (22:00) Αρσεναλ – Ολυμπιακός (Mega σε περιγραφή Αντώνη Κατσαρού & Cosmote TV σε περιγραφή Γιώργου Θαναηλάκη)

⚽ Πέμπτη 2/10 (19:45) Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Cosmote TV σε περιγραφή Μιχάλη Τσόχου)

🏀 Πέμπτη 2/10 (21:45) Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός (Novasports Prime σε περιγραφή Χρήστου Καούρη)

⚽ Πέμπτη 2/10 (22:00) Θέλτα - ΠΑΟΚ (ΑΝΤ1 σε περιγραφή Μανώλη Σφακάκη & Cosmote TV σε περιγραφή Κώστα Ψάρρα)

⚽ Πέμπτη 2/10 (22:00) Τσέλιε – ΑΕΚ (Cosmote TV σε περιγραφή Σωτήρη Κωσταβάρα)

🏀 Παρασκευή 3/10 (21:15) Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα (Nova σε περιγραφή Νικήτα Αυγουλή)

