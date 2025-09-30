Συμφωνία-μαμούθ του Netflix με τη MLB

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, παρουσιάζει το deal

Το Netflix εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης στις ΗΠΑ για το Home Run Derby και τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν του Major League Baseball (MLB) για το 2026, σύμφωνα με το The Athletic, ενώ NBC και ESPN υπέγραψαν επίσης νέες συμφωνίες διάρκειας τριών ετών.

Ο κολοσσός του streaming είχε επανειλημμένα συνδεθεί με την απόκτηση μέρους του πακέτου δικαιωμάτων που εγκαταλείπει το ESPN στο τέλος της φετινής σεζόν.

Η επταετής συμφωνία του ESPN, ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, επρόκειτο να λήξει το 2028. Ωστόσο, τα δύο μέρη συμφώνησαν να διακόψουν τη συνεργασία τους στο τέλος του 2025 — τρία χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί — με το ESPN να δηλώνει ότι πληρώνει υπερβολικά πολλά σε σχέση με άλλους παρόχους του MLB.

Η MLB αποφάσισε να μοιράσει το πακέτο σε πολλούς παρόχους. Εκτός από τους αποκλειστικούς αγώνες, το Netflix θα μοιραστεί τα δικαιώματα για ξεχωριστά μεγάλα παιχνίδια, όπως το Field of Dreams και τα MLB Speedway Games, με το NBC και το Peacock, τα οποία θα μεταδίδουν επίσης τα Sunday Night Baseball και τον πρώτο γύρο των πλέι οφ.

Το ESPN θα παραμείνει στο τηλεοπτικό τοπίο του MLB, με τη συνδρομητική υπηρεσία της Disney να αποκτά το πακέτο MLB.TV για αγώνες εκτός αγοράς, 30 εθνικούς αγώνες καθημερινής, καθώς και τα τοπικά δικαιώματα για πέντε ομάδες των οποίων οι μεταδόσεις παράγονται από την εσωτερική ομάδα media της λίγκας.

Λέγεται ότι το ESPN θα πληρώνει ποσό παρόμοιο με αυτό της προηγούμενης συμφωνίας, ενώ το Netflix και το NBC φέρεται να καταβάλλουν συνολικά περίπου 225 έως 250 εκατομμύρια δολάρια.

Αν και η MLB δεν έχει σχολιάσει επίσημα την αναφορά, η τριετής διάρκεια της συμφωνίας ευθυγραμμίζεται με τις υπόλοιπες εθνικές συμφωνίες δικαιωμάτων που έχει το ESPN με τα Fox και Warner Bros. Discovery (WBD). Πιστεύεται ότι η λίγκα επιδιώκει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα δικαιώματα — εθνικά, διεθνή και τοπικά — σε πακέτα, ώστε να μεγιστοποιήσει τα έσοδά της.

