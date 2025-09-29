Γεμίζει live αθλητικές μεταδόσεις η ΕΡΤ2…

…λίγο πριν τη μετατροπή της σε ΕΡΤ2 Sports. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Οι προσεχείς αθλητικές μεταδόσεις που έχουν προγραμματιστεί στην ΕΡΤ2 δεν είναι, δα, και λίγες, λίγο πριν τη μετατροπή της σε ΕΡΤ2 Sports ως έχει αναφέρει ο Μιντιάρχης εδώ και λίγο καιρό.

Σάββατο 4/10 (11:45) 🏀 Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός (Α1 μπάσκετ Γυναικών)

🏀 Σάββατο 4/10 (14:00) ⚽ Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός (Α’ Εθνική Γυναικών)

⚽ Σάββατο 4/10 (16:00) 🏀 Κολοσσός Ρόδου – AEK (Greek Basketball League)

🏀 Σάββατο 4/10 (19:00) 🏀 Ηρακλής – Προμηθέας (Greek Basketball League)

🏀 Κυριακή 5/10 (13:00) 🏀 Μαρούσι – Ολυμπιακός (Greek Basketball League)

🏀 Κυριακή 5/10 (16:00) 🏀 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Greek Basketball League)

🏀 Κυριακή 5/10 (18:15) 🤽‍♂️ Εθνικός Πειραιώς – Πάτρα (Α1 πόλο Ανδρών)

🤽‍♂️ Δευτέρα 6/10 (16:45) 🤾 Δούκας – ΠΑΟΚ (Handball Premier)

🤾 Δευτέρα 6/10 (18:30): 🏀 Βίκος Ιωαννίνων – Λαύριο (Elite League)

🏀 Τετάρτη 8/10 (18:00) 🤽‍♂️ Βουλιαγμένη – Πανιώνιος (Α1 πόλο Ανδρών)

Μιντιάρχης