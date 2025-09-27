Την Κυριακή η «GRANDE LEAGUE» στο OPEN με τον Γιάννη Καραλή και την Κάτια Ταραμπάνκο

Η πιο GRANDE ομάδα της αθλητικής ενημέρωσης μπαίνει και αυτή την Κυριακή στο γήπεδο του OPEN, στις 10:30 το βράδυ.

Συντονιστείτε στη συχνότητα του OPEN και παρακολουθείστε τις φάσεις, τα γκολ, όλο το ρεπορτάζ και την ανάλυση των επίμαχων φάσεων από τους αγώνες της 5ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ.

Θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός στις νίκες υποδεχόμενος την έκπληξη της Σούπερ Λιγκ, Λεβαδειακό;

Θα πετύχει την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός στην έδρα του Παναιτωλικού;

Η ΑΕΚ που άφησε βαθμούς στη Λάρισα θα νικήσει τον Βόλο;

Θα βρει τη λύση στο σκοράρισμα ο ΠΑΟΚ, στην Τρίπολη, με αντίπαλο τον ουραγό Αστέρα;

Ο Γιάννης Καραλής και η Κάτια Ταραμπάνκο συντονίζουν την καλύτερη ομάδα σχολιασμού αποτελούμενη από τους άλλοτε διεθνείς ποδοσφαιριστές Ζήση Βρύζα και Γιώργο Αμανατίδη και τους δημοσιογράφους, Κώστα Νικολακόπουλο, Σταύρο Κόλκα, Κώστα Μανωλιουδάκη και Σταύρο Καζαντζόγλου, καθώς και τον ειδικό σε θέματα διαιτησίας Αριστομένη Κουτσιαύτη.

GRANDE LEAGUE

Κάθε Κυριακή στις 22:30, στο OPEN, η αθλητική ενημέρωση αλλάζει επίπεδο. Γίνεται GRANDE!