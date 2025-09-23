«Είναι αλήτης, θέλει φτύσιμο»: Έξαλλος ο Μικρούτσικος με Πορτοσάλτε, αποχώρησε από το πλατό (vid)

Εκτός κάθε εαυτού βγήκε σήμερα ο Ανδρέας Μικρούτσικος κατά τη διάρκεια της εκπομπής Buongiorno. Ο εκ των παρουσιαστών βγήκε από τα ρούχα του εξαιτίας σχολίων που έκανε ο Άρης Πορτοσάλτε για τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι.

Την κριτική στον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ ξεκίνησε η Νάνσυ Νικολαϊδου κι όταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος πήρε τον λόγο, άρχισε να... φορτώνει:

«Ξεπερνά όλα τα εσκαμμένα αυτός ο άνθρωπος. Βαθιά μέσα μου τον έχω ότι είναι ένας θρασύτατα αντιδραστικός. Έτσι που συνεχίζει, νομίζω ότι το βράδυ σκέφτεται “τι θα πω για να με βρίζουν;”. Για να με βρίζει όμως, ποιος; Ο απλός λαός, ο αδικημένος άνθρωπος του μόχθου, της δουλειάς και να του λένε υπερ κουβέντες τρεις, τέσσερις υπουργοί, γιατί παραπάνω δεν θα έχει. Γιατί έχουν επίγνωση και στοιχειώδη ενσυναίσθηση.

Τι είναι η πλατεία Συντάγματος και τι είναι το περιστύλιο και τι είναι το έξω από τη Βουλή, είναι ο χώρος που θα μαζευτεί και μαζεύεται όλος ο ελληνικός λαός, όπως στην επέτειο των Τεμπών, για να τον φτύσουμε τον κερατά. Θέλει φτύσιμο, ιδεολογικό. Φτύσιμο! Είναι αλήτης! Συγγνώμη, θα πω χοντρά πράγματα και δεν μου φταίει το κανάλι. Είναι αλήτης», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος και αποχώρησε έξαλλος από το πλατό.