GRANDE LEAGUE: Η αθλητική ενημέρωση της Κυριακής αλλάζει επίπεδο στο OPEN

GRANDE LEAGUE λέγεται η νέα κυριακάτικη αθλητική εκπομπή του OPEN, που αλλάζει τις συνήθειες των φιλάθλων.

Ο Γιάννης Καραλής επιστρέφει στην τηλεόραση στον γνώριμο ρόλο του παρουσιαστή και δίπλα του η Κάτια Ταραμπάνκο, επειδή όσοι νομίζουν ότι οι εκρηκτικές γυναίκες δεν γνωρίζουν από ποδόσφαιρο θα διαψευστούν.

Οι ανταγωνίστριες για τον τίτλο ομάδες της Σούπερ Λιγκ εκπροσωπούνται, στο στούντιο του OPEN, από τους πιο «ψαγμένους» ρεπόρτερ. Ο Σταύρος Κόλκας για τον ΠΑΟΚ, ο Κώστας Νικολακόπουλος για τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Μανωλιουδάκης για τον Παναθηναϊκό, ο Σταύρος Καζαντζόγλου για την ΑΕΚ.

Η ομάδα της «GRANDE LEAGUE» παίζει επίθεση, παίζει και άμυνα. Ο άλλοτε επιθετικός του ΠΑΟΚ και πρωταθλητής Ευρώπης 2004, Ζήσης Βρύζας και ο άλλοτε σκληροτράχηλος αμυντικός και πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό, Γιώργος Αμανατίδης, σε ρόλο μόνιμων σχολιαστών, βάζουν κάθε κατεργάρη στον πάγκο των αναπληρωματικών.

Σούπερ Λιγκ χωρίς επίμαχες φάσεις δεν υπάρχει. Ο πρώην επαγγελματίας διαιτητής, Αριστομένης Κουτσιαύτης, με ψύχραιμή ματιά, αναλύει και αποσαφηνίζει κάθε αμφισβητούμενη φάση, για να ξέρουμε τι βλέπουμε.

Η πιο GRANDE ομάδα της τηλεόρασης υπόσχεται τον πιο ανατρεπτικό σχολιασμό της αθλητικής ποδοσφαιρικής πραγματικότητας, στην πιο «OPEN», σε όλες τις απόψεις, τηλεοπτική συχνότητα.

«GRANDE LEAGUE». Κάθε Κυριακή στις 22:30, στο OPEN, η αθλητική ενημέρωση αλλάζει επίπεδο. Γίνεται GRANDE!

