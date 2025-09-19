Τατιάνα Στεφανίδου: Η επίσκεψη δύο στελεχών στο καμαρίνι της και το νέο τραπέζι στο πλατό

Η Τατιάνα Στεφανίδου επέστρεψε φέτος τηλεοπτικά μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ ένα νέο project, το Power Talk. Μια εκπομπή με διαφορετικό ύφος σε σχέση με όσα μας είχε συνηθίσει στο παρελθόν: ζωντανό κοινό στο πλατό, χωρίς το κλασικό πάνελ και διαφορετική ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, τα πρώτα νούμερα τηλεθέασης παραμένουν χαμηλά και αυτό έχει δώσει «τροφή» σε σενάρια και δημοσιεύματα που μιλούν για πρόωρο τέλος. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του HappyTV, χθες το βράδυ, αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής Power Talk στον ΣΚΑΪ, η Τατιάνα Στεφανίδου δέχτηκε μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη στο καμαρίνι της.

Δύο κορυφαία στελέχη του σταθμού, η Άλκηστις Μαραγκουδάκη και η Πωλίνα Τόλη, βρέθηκαν εκεί και συνομίλησαν μαζί της για αρκετή ώρα. Όπως μεταφέρουν οι πηγές μας, της ζήτησαν να μην δίνει σημασία στα δημοσιεύματα που θέλουν την εκπομπή να κόβεται, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΣΚΑΪ στηρίζει έμπρακτα την παρουσιάστρια και το νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα.

«Το Power Talk είναι ένα νέο project, χρειάζεται χρόνο και στήριξη», τονίζουν χαρακτηριστικά άνθρωποι του περιβάλλοντος, εξηγώντας ότι ο σταθμός δείχνει την στήριξη του στην πορεία της εκπομπής.

Την ίδια ώρα, όπως αποκαλύπτουν οι ίδιες πηγές, ένα τεράστιο τραπέζι έφτασε χθες στο στούντιο του Γαλατσίου, το οποίο αναμένεται να τοποθετηθεί στο πλατό τις επόμενες ημέρες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα γίνουν αλλαγές στο σκηνικό της εκπομπής, μια κίνηση που, κατά την άποψή μας, θα έπρεπε ίσως να έχει γίνει ήδη.