Και «11 αυτοί, 11 εμείς» και ξανά αθλητική εκπομπή τις Κυριακές από το Open!

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει τις λεπτομέρειες

Το γήπεδο του Open άνοιξε και υποδέχεται, για δεύτερη σεζόν, την πιο «αμαρτωλή» συνήθεια των φιλάθλων.

Από Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα στις 23:15 η Super League μπαίνει στο μικροσκόπιο των πιο αυστηρών κριτών.

Ένα 24ωρο μετά την ολοκλήρωση κάθε αγωνιστικής, οι κορυφαίοι ρεπόρτερ των ομάδων του Big-4 και oι κορυφαίοι στο είδος τους δημοσιογράφοι, αναλύουν, ελέγχουν και σχολιάζουν ό,τι είδαμε αλλά -κυρίως- ότι δεν είδαμε στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Κώστας Βασιλόπουλος για τον ΠΑΟΚ, ο Κώστας Νικολακόπουλος για τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ, ο Λάμπρος Γκαραγκάνης για τον Παναθηναϊκό, ο Βασίλης Παπαθεοδώρου για την αληθινή είδηση, ο Ευάγγελος Μίχος για το ζουμερό παρασκήνιο, ο Σάββας Λιβάνιος και ο Θάνος Μπλούνας για ό,τι πρέπει να ξέρουμε από ΕΠΟ, διαιτησία και αθλητική ηγεσία, ο Αλέξης Σπυρόπουλος για το αντικειμενικό, ψύχραιμο σχόλιο.

Στον συντονισμό τους -μπορεί και όχι- ο Γιώργος Τσαντάκης και η signora της ενδεκάδας, Έλβη Μιχαηλίδου.

Και… «Grande League»

Η αθλητική ενημέρωση της Κυριακής αλλάζει επίπεδο…γίνεται Grande. Κάθε Κυριακή, στις 22:30, στο OPEN όλη τη δράση των αγώνων της Super League από την πιο Grande ομάδα. «Grande League», η νέα αθλητική εκπομπή.

Ο Γιάννης Καραλής επιστρέφει στην τηλεόραση στον γνώριμο ρόλο του παρουσιαστή και δίπλα του η Κάτια Ταραμπάνκο.

Μαζί τους, ο Σταύρος Κόλκας για τον ΠΑΟΚ, ο Κώστας Νικολακόπουλος για τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Μανωλιουδάκης για τον Παναθηναϊκό, ο Σταύρος Καζαντζόγλου για την ΑΕΚ.

Ο άλλοτε επιθετικός του ΠΑΟΚ και πρωταθλητής Ευρώπης 2004, Ζήσης Βρύζας και ο άλλοτε σκληροτράχηλος αμυντικός και υπέρ-πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό, Γιώργος Αμανατίδης, σε ρόλο μόνιμων σχολιαστών, βάζουν κάθε κατεργάρη στον πάγκο των αναπληρωματικών.

Ο πρώην επαγγελματίας διαιτητής, Αριστομένης Κουτσιαύτης, με ψύχραιμή ματιά, αναλύει και αποσαφηνίζει κάθε αμφισβητούμενη φάση, για να ξέρουμε τι βλέπουμε.

Μιντιάρχης