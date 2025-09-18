Ο Ολυμπιακός πάντως νίκησε. Στην… τηλεθέαση

Πρωτιά χάρη στο ματς με την Πάφο. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Πρωτιά στην τηλεθέαση κατέγραψε το Mega το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, κατακτώντας την κορυφή με τη ζωντανή μετάδοση του πρώτου ποδοσφαιρικού αγώνα για τη League Phase του Champions League, Ολυμπιακός – Πάφος 0-0 και με τον ανταγωνισμό να περιορίζεται σε μονοψήφιες επιδόσεις.

Την ίδια ώρα, το «Exathlon» του ΣΚΑΪ έφτασε στο 8,3% και η νέα σειρά της ΕΡΤ1 «Το Παιδί» στο 4,5%. Στο 4,1% η τηλεθέαση για το «Καλά Θα Πάει Κι Αυτό» και στο 2,6% για την «Ηλέκτρα», επίσης σειρές της ΕΡΤ.

Η αναμέτρηση σημείωσε υψηλές επιδόσεις που άγγιξαν το 25,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 και το 24,8% στο σύνολο του κοινού. Σε επιμέρους ανδρικό κοινό η αθλητική βραδιά ξεπέρασε το 37%.

Επόμενη μετάδοση Champions League από το Mega, με το Ολυμπιακός - Άρσεναλ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 22:00.

Μιντιάρχης