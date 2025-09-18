Πάτρα: Κάμεραμαν του ΑΝΤ1 υπέστη ανακοπή και πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ

Σοκ προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατος του κάμεραμαν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας Γιώργου Παυλάκη, σε ηλικία 54 μόλις ετών, από ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με το Flamis.gr, κάλυπτε ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στην Φωκίδα.

Στο δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λοιδορίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο Γιώργος έκανε νόημα ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σακχαρο, απαντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε.

Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λοιδορικίου και ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Με το που πάρκαρε υπέστη σοβαρό επεισόδιο. Ο γιατρός με τη βοήθεια όλων τον μετέφεραν στο εσωτερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως δυστυχώς ήταν αργά.

Ήταν γνωστός και αγαπητός στους κύκλους των ανθρώπων των Μέσων Ενημέρωσης και εργαζόταν για τον Antenna. Ήταν πατέρας δύο παιδιών και καταγόταν από το Μεσολόγγι.