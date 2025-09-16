MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Προτού βάζετε ταμπέλες να σκέφτεστε»: Η απάντηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στο άρθρο περί βλασφημίας

0
Δεν μάσησε τα λόγια του ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μετά το δημοσίευμα περί βλασφημίας.

Διαβάστε την πληρωμένη απάντησή του σε όσα του χρεώνουν με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr

 

«Προτού βάζετε ταμπέλες να σκέφτεστε»: Η απάντηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στο άρθρο περί βλασφημίας