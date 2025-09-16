Μήνυση στον Τσουβέλα από ιερείς μετά το περιστατικό σε παράσταση στη Στυλίδα (vid)

Μήνυση με βάση τον αντιρατσιστικό Νόμο καταθέτουν δύο ιερείς, υπεύθυνοι του Χριστιανικού Σωματείου "Ορθόδοξη Πορεία", σε βάρος του γνωστού κωμικού Αλέξανδρου Τσουβέλα.

Αφορμή είναι το σκηνικό που εκτυλίχθηκε σε stand-up παράσταση του καλλιτέχνη στην πόλη της Στυλίδας.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, εμφανίστηκε σε ένα υπερυψωμένο σημείο πίσω από τον κωμικό ένας παπάς, για τον οποίο η Μητρόπολη Φθιώτιδος αρνείται ότι ανήκει στο δυναμικό της.

Αρχικά ο Τσουβέλας -ο πατέρας του οποίου είναι παπάς- όταν τον είδε, έκανε τον σταυρό του αδυνατώντας να πιστέψει στο… θέαμα.

"Εν τω μεταξύ δεν θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;" είπε ο κωμικός με το κοινό να ξεσπά σε γέλια.

Καθώς μάλιστα ο ιερέας αποχωρούσε από το σημείο, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας "τραγούδησε" το soundtrack του "Ιησούς από τη Ναζαρέτ", με τον παπά να γελάει διαρκώς.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Χριστιανικού Σωματείου "Ορθόδοξη Πορεία", το οποίο μέσω των δύο ιερέων που έχουν νομική εκπροσώπηση, υπέβαλε μήνυση κατά του καλλιτέχνη για προσβολή θρησκευτικού αισθήματος και ασέβεια προς τον κλήρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μητρόπολη Φθιώτιδος έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο ιερέας που εμφανίστηκε στη σκηνή δεν ανήκει στο δυναμικό της και δεν πρόκειται για κληρικό της Εκκλησίας της Ελλάδος που υπηρετεί στην περιοχή.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν έχει απαντήσει ακόμα στη μήνυση που υπεβλήθη, όμως έκανε το σχόλιό του για το περιστατικό, στη σελίδα του στο Facebook.

"Το να γράφετε σε σελίδες πως ο ιερέας ήρθε σε στημένο σκηνικό από εμένα και για αυτό απαντάω γρήγορα εκτός από γελοίο είναι και άτοπο... Συνήθως απαντάω γρηγορότερα. Δεν έχω ιδέα ποιας ενορίας είναι οι άνθρωποι η ποιας εταιρείας που έρχονται σε παραστάσεις... Σας φιλώ", έγραψε.

Πηγή: thetoc.gr