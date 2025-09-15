Ο Ντάνος παρουσιαστής σε… ριάλιτι πυγμαχίας

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει το ρεπορτάζ…

O Nτάνος παρουσιαστής σε ριάλιτι πυγμαχίας ; Και όμως…. Ο πρώτος νικητής του «Survivor», το 2017, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, γνωστός στο ευρύ κοινό και ως «Ντάνος», αναλαμβάνει πρώτη φορά ρόλο παρουσιαστή στο νέο ριάλιτι «Warriors» (Οι Μαχητές), στον ΑΝΤ1+.

Ο παίκτης ριάλιτι από τη Σκιάθο είπε το «ναι», έπειτα από συζητήσεις που είχε με το κανάλι του Αμαρουσίου. Το όνομά του έχει ακουστεί πολλές φορές κατά καιρούς ως υποψήφιο για την παρουσίαση του «Survivor» ή του «Exathlon» στον ΣΚΑΪ αλλά δεν υπήρξε deal. Εως σήμερα ο Ντάνος είχε εμφανιστεί μόνο ως ηθοποιός σε σειρές κυρίως του Ανδρέα Γεωργίου και του Κούλλη Νικολάου.

Μιντιάρχης