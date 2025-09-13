Τηλεθέαση-ρεκόρ έως και το 69,5% για την Εθνική

Κατά μέσο όρο τον αγώνα παρακολούθησαν 2.290.000 τηλεθεατές! Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Με την Εθνική και την ΕΡΤ1 που μετέδιδε ζωντανά τον ημιτελικό με την Τουρκία έμειναν έως το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης οι τηλεθεατές και παρά την τροπή του αγώνα έδωσαν τηλεθέαση-ρεκόρ που έφτασε έως και το 69,5%.

Ο αγώνας έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 55,8% ποσοστό που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα του κοινού ήταν συντονισμένη με την ΕΡΤ1. Στο δυναμικό κοινό (18-54) η τηλεθέαση κυμάνθηκε έως το 58,7%.

Όπως ήταν φυσικό η ΕΡΤ1 ήρθε πρώτη μεταξύ των υπολοίπων σταθμών με μέσο μερίδιο ημερήσιας τηλεθέασης 18,7% και στο δυναμικό κοινό 20,2%.

Ειδικά στο ανδρικό κοινό, σύμφωνα με τις μετρήσεις, η αναμέτρηση έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 60,5% και στους άνδρες (18-34) 67%.

Κατά μέσο όρο τον αγώνα παρακολούθησαν 2.290.000 τηλεθεατές και τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 3.800.000.

Υψηλή τηλεθέαση σημείωσαν και οι αθλητικές εκπομπές που μεταδόθηκαν πριν και μετά τον αγώνα. Η pre game εκπομπή έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17% και η post game 14% με την ΕΡΤ1 να είναι πρώτη έναντι των υπολοίπων τηλεοπτικών καναλιών.

Πρώτη σε τηλεθέαση ήρθε η ΕΡΤ1 και κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού μεταξύ των Γερμανίας και Φινλανδίας. Παρά την ώρα μετάδοσης (17:00) ο αγώνας έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 18,7%, στο δυναμικό κοινό 19% και στους άνδρες (18-34) 29,6%.

Τον αγώνα παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 445.000 τηλεθεατές και για ένα τουλάχιστον λεπτό 1.090.000.

Μιντιάρχης