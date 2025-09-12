Καρέ μεταγραφών από… Μελισσανίδη

Τέσσερις έμπειροι δημοσιογράφοι στο… ρόστερ της «Ναυτεμπορικής». Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η διαδικτυακή, και σύντομα στο Epsilon TV που αγοράστηκε από τον όμιλο, Ναυτεμπορική TV του Δημήτρη Μελισσανίδη ενέταξε στο δυναμικό της τέσσερις δημοσιογράφους.

Ο Γιώργος Μελιγγώνης θα παρουσιάζει από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 20:00 το talk show «News 2.0», εστιάζοντας στην ανάδειξη και ανάλυση των καυτών θεμάτων της επικαιρότητας, καθώς και σε παραγωγικά debates, πάντα με προσήλωση στην ποιότητα της ενημέρωσης.

Η Μάγκυ Δούση θα παρουσιάζει κάθε πρωί στις 9:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, την ενημερωτική εκπομπή «Momentum», διαμορφώνοντας την ειδησεογραφική ατζέντα κάθε ημέρας σε πολιτική, οικονομία και επιχειρείν και φιλοξενώντας ενδιαφέροντες καλεσμένους από όλους τους χώρους.

Η Νικόλ Ποφάντη θα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ναυτεμπορικής TV κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:00.

Και, η Αλεξία Τασούλη θα έχει ραντεβού με τους τηλεθεατές από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 19:00. Παρουσιάζοντας την εκπομπή «Ad Hoc», θα δίνει έμφαση σε όλα τα φλέγοντα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας και διπλωματίας και θα φέρνει στο φως το παρασκήνιο πίσω από τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με πρωτότυπες αναλύσεις και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις.

Μιντιάρχης