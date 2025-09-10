Έγκυος στον δεύτερο μήνα η Κατερίνα Καινούργιου

Ένα όνειρο ζωής που γίνεται πραγματικότητα για τη γνωστή παρουσιάστρια.

Διαβάστε περισσότερα για τα ευχάριστα νέα της Κατερίνας Καινούργιου με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr