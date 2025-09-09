Τα... πήρε η Βούλγαρη με τον Σπανάκη της ΝΔ: «Αν θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι μας» (vid)

Ανέβηκαν οι τόνοι στο στούντιο της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» όταν η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος υποδέχτηκαν τον βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Σπανάκη. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ανθή Βούλγαρη επισήμανε στον καλεσμένο της πως αποφεύγει να απαντήσει ευθέως στα ερωτήματα, με τον ίδιο να αντιδρά. Ο κύριος Σπανάκης ανέφερε πως δεν του δίνεται ο χρόνος για να αναπτύξει τις απόψεις του.

«Kύριε Σπανάκη, είμαστε εδώ για να ρωτάμε, δεν θα το πάμε έτσι σήμερα. Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες, να πάμε σπίτι μας. Μισό λεπτό! Θέλουμε να απαντάτε, σας παρακαλώ! Να κάνουμε διάλογο», παρατήρησε η Ανθή Βούλγαρη, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να του τονίζει: «Μα διάλογο κάνουμε».

«Με διακόπτετε σκοπίμως. Δεν σέβεστε τον συνομιλητή σας, κυρία Βούλγαρη», απάντησε ο κ. Σπανάκης, με την Ανθή Βούλγαρη να του ανταπαντά: «Είστε πολύ ασεβής».

