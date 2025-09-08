Δύο προημιτελικοί Eurobasket στην ΕΡΤ, όλοι στη Nova

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των «16» στο Ευρωμπάσκετ 2025, που διεξάγεται στη Ρίγα της Λετονίας, προέκυψαν τα τέσσερα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης που διεξάγονται το διήμερο 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Ως γνωστόν και ως είχαμε αναφέρει από καιρό, η ΕΡΤ θα μεταδώσει δύο από τους τέσσερις προημιτελικούς, έναν ανά ημέρα.
Εννοείται πως θα δείξει τη μια μέρα, Τρίτη 9/9 τον αγώνα της Εθνική μας με τη Λιθουανία. Για την Τετάρτη 10/9 η Nova είχε την πρώτη επιλογή, ήτοι πιο παιχνίδι να κρατήσει καθ’ αποκλειστικότητα με αποτέλεσμα η δημόσια τηλεόραση να μεταδώσει το Φινλανδία – Γεωργία και όχι, ως πολλοί θα αναμέναν (εξ ου και γιατί) το Γερμανία – Σλοβενία.
Αναλυτικά…
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
- 17:00 Τουρκία – Πολωνία, Nova
- 21:00 Λιθουανία – Ελλάδα, Nova & ΕΡΤ1
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
- 17:00 Φινλανδία – Γεωργία, Nova & ΕΡΤ1
- 21:00 Γερμανία – Σλοβενία, Nova