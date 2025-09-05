Chargers VS Chiefs, ζωντανά και δωρεάν απόψε στο YouTube η πρεμιέρα του NFL!

Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένας αγώνας της επίσημης σεζόν του NFL θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά και δωρεάν σε όλο τον κόσμο στο YouTube. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Οι Los Angeles Chargers θα ξεκινήσουν την αγωνιστική τους σεζόν εναντίον των Kansas City Chiefs, στο Arena Corinthians στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένας αγώνας της επίσημης σεζόν του NFL θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά και δωρεάν σε όλο τον κόσμο στο YouTube – χωρίς να απαιτείται συνδρομή. Με τον αγώνα της πρώτης εβδομάδας στη Βραζιλία, οι Chargers θα γίνουν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του NFL που θα μεταδοθεί σε πέντε διαφορετικές ηπείρους.

Ο αγώνας στο Σάο Πάολο θα είναι η δεύτερη διεθνής αναμέτρηση μεταξύ των Chargers και των Chiefs, με τους αντιπάλους της ίδιας κατηγορίας να έχουν ήδη αναμετρηθεί στο Estadio Azteca της Πόλης του Μεξικού κατά τη σεζόν 2019. Οι έξι τελευταίοι αγώνες της σειράς με τους Bolts ως γηπεδούχους έχουν κριθεί με διαφορά ενός πόντου. Οι φίλαθλοι στην Ελλάδα μπορούν να συντονιστούν απόψε, ξημερώματα Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου στις 3:00 π.μ. ώρα Ελλάδας για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του αγώνα πατώντας το σχετικό link στο Youtube.

