EuroBasket, το τηλεοπτικό πρόγραμμα της φάσης των «16»

Η φάση των ομίλων του EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε και οι 16 καλύτερες χώρες συγκεντρώνονται στη Λετονία για την τελική φάση.
Πρώτο χρονικά παιχνίδι, αυτό της Τουρκίας του Εργκίν Αταμάν με τη Σουηδία και το Ελλάδα – Ισραήλ ολοκληρώνει τη φάση των «16» το βράδυ της Κυριακής, με διπλή μετάδοση από Nova και ΕΡΤ.
Οι Χρήστος Καούρης και Δημήτρης Καρύδας θα περιγράψουν το ματς της Εθνικής για τη Nova, από πλευράς ΕΡΤ θα φανεί όταν αφιχθεί η αποστολή.
Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από τα αθλητικά κανάλια της Nova ενώ η ΕΡΤ έχει το δικαίωμα να μεταδώσει από δύο παιχνίδια κάθε ημέρας, ευλόγως και την «επίσημη αγαπημένη». Στη δημόσια τηλεόραση επέλεξαν λοιπόν να δείξουν το Σάββατο τη Γερμανία και το ντέρμπι της Βαλτικής και, την Κυριακή, πλην Εθνικής τους Γάλλους με τους Γεωργιανούς. Εντός της ημέρας θα φιξαριστεί αν μεταδοθούν από την ΕΡΤ1 ή κάποιο πάει στην ΕΡΤnews. Αναλυτικά…:
- Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- 12:00 Τουρκία – Σουηδία, Novasports Start
- 15:15 Γερμανία – Πορτογαλία, Novasports Start και ΕΡΤ
- 18:30 Λιθουανία – Λετονία, Novasports Start και ΕΡΤ
- 21:45 Σερβία – Φινλανδία, Novasports Start*
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- 12:00 Πολωνία – Βοσνία, Novasports Start
- 15:15 Γαλλία – Γεωργία, Novasports Start και ΕΡΤ
- 18:30 Ιταλία – Σλοβενία, Novasports Start
- 21:45 Ελλάδα – Ισραήλ, Novasports Start και ΕΡΤ