EuroBasket, το τηλεοπτικό πρόγραμμα της φάσης των «16»

Αρχή με… Αταμάν, κλείσιμο με Εθνική. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η φάση των ομίλων του EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε και οι 16 καλύτερες χώρες συγκεντρώνονται στη Λετονία για την τελική φάση.

Πρώτο χρονικά παιχνίδι, αυτό της Τουρκίας του Εργκίν Αταμάν με τη Σουηδία και το Ελλάδα – Ισραήλ ολοκληρώνει τη φάση των «16» το βράδυ της Κυριακής, με διπλή μετάδοση από Nova και ΕΡΤ.

Οι Χρήστος Καούρης και Δημήτρης Καρύδας θα περιγράψουν το ματς της Εθνικής για τη Nova, από πλευράς ΕΡΤ θα φανεί όταν αφιχθεί η αποστολή.

Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από τα αθλητικά κανάλια της Nova ενώ η ΕΡΤ έχει το δικαίωμα να μεταδώσει από δύο παιχνίδια κάθε ημέρας, ευλόγως και την «επίσημη αγαπημένη». Στη δημόσια τηλεόραση επέλεξαν λοιπόν να δείξουν το Σάββατο τη Γερμανία και το ντέρμπι της Βαλτικής και, την Κυριακή, πλην Εθνικής τους Γάλλους με τους Γεωργιανούς. Εντός της ημέρας θα φιξαριστεί αν μεταδοθούν από την ΕΡΤ1 ή κάποιο πάει στην ΕΡΤnews. Αναλυτικά…:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

12:00 Τουρκία – Σουηδία, Novasports Start

15:15 Γερμανία – Πορτογαλία, Novasports Start και ΕΡΤ

18:30 Λιθουανία – Λετονία, Novasports Start και ΕΡΤ

21:45 Σερβία – Φινλανδία, Novasports Start*

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

12:00 Πολωνία – Βοσνία, Novasports Start

15:15 Γαλλία – Γεωργία, Novasports Start και ΕΡΤ

18:30 Ιταλία – Σλοβενία, Novasports Start

21:45 Ελλάδα – Ισραήλ, Novasports Start και ΕΡΤ

