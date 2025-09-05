Πάνω από 2 εκατομμύρια είδαν το έπος της Εθνικής επί της Ισπανίας!

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, αναφέρει τα νούμερα τηλεθέασης.

Η κρισιμότητα της αναμέτρησης μεταξύ της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ και της Ισπανίας είχε αντίκτυπο και στην τηλεθέαση που σημείωσε η ΕΡΤ1, η οποία μετέδωσε ζωντανά και αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας έκανε το μεγαλύτερο –έως τώρα– μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο Ευρωμπάσκετ, φτάνοντας το 38,5% και σε επίπεδο λεπτού το 52,5%, με αποτέλεσμα η ΕΡΤ1 να είναι πρώτη στον πίνακα τηλεθεάσεων, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η υψηλότατη τηλεθέαση του αγώνα επηρέασε, όπως ήταν αναμενόμενο, και το μέσο μερίδιο της ημερήσιας τηλεθέασης της ΕΡΤ1, που άγγιξε το 13,6% (και στο κοινό 18-54 το 15%), με αποτέλεσμα να είναι ο πρώτος σταθμός στον σχετικό πίνακα μετρήσεων.

Ρεκόρ τηλεθέασης σημειώθηκε και στο αντρικό κοινό, που δεν έχασε λεπτό από τον αγώνα. Στους άντρες ηλικίας 18+ η ΕΡΤ1 ήταν πρώτη σε μέσο μερίδιο τηλεθέασης με 46,5%. Ακόμη υψηλότερο ήταν το ποσοστό στην ηλικιακή ομάδα 18-34, όπου έφτασε το 69%.

Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.426.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.219.000 άτομα.

Ιδιαίτερα υψηλή τηλεθέαση σημείωσε και η αθλητική εκπομπή που ακολούθησε την αναμέτρηση. Η post game εκπομπή της ΕΡΤ1 επικράτησε του ανταγωνισμού με μερίδιο 27,8% στο γενικό σύνολο και 31,3% στο ανδρικό κοινό.

Μιντιάρχης