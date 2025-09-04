Τέλος στον φόρο 10% της συνδρομητικής τηλεόρασης

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, εξηγεί…

Σημαντική αλλαγή ante portas στον χώρο της συνδρομητικής τηλεόρασης καθώς γίνεται πράξη ένα πάγιο, εδώ και χρόνια, αίτημα των συνδρομητικών παρόχων αλλά και μια υπόσχεση της κυβέρνησης (που δεδομένα άργησε πολύ). Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε την οριστική κατάργηση του τέλους 10% που επιβαρύνει σήμερα τους λογαριασμούς των συνδρομητών υπηρεσιών όπως η Cosmote TV και η Nova.

Η κατάργηση του φόρου στη συνδρομητική τηλεόραση θα γίνει πράξη από τον Ιανουάριο του 2026. Ο φόρος αυτός, που επιβαρύνει με 10% περισσότερους από ένα εκατομμύριο λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης, «σβήνει» έπειτα από εισήγηση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Σάββατο στη ΔΕΘ. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της κατάργησης υπολογίζεται σε 22 εκατ. ευρώ, ενώ η άρση του συγκεκριμένου φόρου αποτελούσε πάγιο αίτημα της αγοράς. Ο φόρος είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο των μνημονίων, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος για τους συνδρομητές.

Μιντιάρχης