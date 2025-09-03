Όλα τα προκριματικά του Μουντιάλ (πλην Εθνικής) στη Nova

Ποδοσφαιρική πανδαισία με τις εθνικές ομάδες της UEFA στο «γήπεδο» στη Nova από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.
Στα κανάλια Novasports δεσπόζει η δράση των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 (με εξαίρεση τους αγώνες της Εθνικής, που μεταδίδονται αυτή τη φορά αποκλειστικά από τον Alpha) και οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όλους τους αγώνες για την 5η και 6η αγωνιστική.
Δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Βουλγαρία – Ισπανία, Ουκρανία – Γαλλία, Τουρκία – Ισπανία, Ισραήλ – Ιταλία και Σερβία – Αγγλία, οι οποίοι θα μεταδοθούν live.
Οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία (5/9) και με τη Δανία (8/9) θα μεταδοθούν σε μαγνητοσκόπηση από το Novasports Start στη 01:00 σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου.
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
17:00 Καζακστάν-Ουαλία, Novasports2 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
19:00 Γεωργία-Τουρκία, Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
19:00 Λιθουανία-Μάλτα, Novasports1 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
21:45 Βουλγαρία-Ισπανία, Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
21:45 Ολλανδία-Πολωνία, Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
21:45 Σλοβακία-Γερμανία, Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:45 Λιχτενστάιν-Βέλγιο, Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 Λουξεμβούργο-Β.Ιρλανδία, Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου
21:45 Ουκρανία-Γαλλία, Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
21:45 Ιταλία-Εσθονία, Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:45 Σλοβενία-Σουηδία, Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου
21:45 Ελβετία-Κόσοβο, Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:45 Ισλανδία-Αζερμπαϊτζάν, Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
21:45 Ν.Φερόε-Κροατία, Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
21:45 Μαυροβούνιο-Τσεχία, Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου
21:45 Δανία-Σκωτία, Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 Μολδαβία-Ισραήλ, Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Δαούτη
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
16:00 Λετονία-Σερβία, Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
19:00 Αγγλία-Ανδόρα, Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
19:00 Aρμενία-Πορτογαλία, Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
21:45 Αυστρία-Κύπρος, Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:45 Ιρλανδία-Ουγγαρία, Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
21:45 Σαν Μαρίνο-Βοσνία, Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
16:00 Γεωργία-Βουλγαρία, Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
19:00 Λιθουανία-Ολλανδία, Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
19:00 Β. Μακεδονία-Λιχτενστάιν, Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
21:45 Τουρκία-Ισπανία, Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
21:45 Πολωνία-Φινλανδία, Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 Γερμανία-Β. Ιρλανδία, Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
21:45 Βέλγιο-Καζακστάν, Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:45 Λουξεμβούργο-Σλοβακία, Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου
21:45 Ισραήλ-Ιταλία, Novasports1
21:45 Ελβετία-Σλοβενία, Novasports2
21:45 Λευκορωσία-Σκωτία, Novasports3
21:45 Κόσοβο-Σουηδία, Novasports4
21:45 Γιβραλτάρ-Ν. Φερόε, Novasports5
21:45 Κροατία-Μαυροβούνιο, Novasports Start
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
19:00 Αρμενία-Ιρλανδία, Novasports1
19:00 Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία, Novasports2
21:45 Ουγγαρία-Πορτογαλία, Novasports1
21:45 Γαλλία-Ισλανδία, Novasports2
21:45 Κύπρος-Ρουμανία, Novasports3
21:45 Νορβηγία-Μολδαβία, Novasports4
21:45 Βοσνία -Αυστρία, Novasports5
21:45 Σερβία-Αγγλία, Novasports Premier League
21:45 Αλβανία-Λετονία, Novasportsextra1