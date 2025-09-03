Όλα τα προκριματικά του Μουντιάλ (πλην Εθνικής) στη Nova

Οι ευρωπαϊκοί προκριματικοί αγώνες των εθνικών ομάδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 συνεχίζονται. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ποδοσφαιρική πανδαισία με τις εθνικές ομάδες της UEFA στο «γήπεδο» στη Nova από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Στα κανάλια Novasports δεσπόζει η δράση των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 (με εξαίρεση τους αγώνες της Εθνικής, που μεταδίδονται αυτή τη φορά αποκλειστικά από τον Alpha) και οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όλους τους αγώνες για την 5η και 6η αγωνιστική.

Δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Βουλγαρία – Ισπανία, Ουκρανία – Γαλλία, Τουρκία – Ισπανία, Ισραήλ – Ιταλία και Σερβία – Αγγλία, οι οποίοι θα μεταδοθούν live.

Οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία (5/9) και με τη Δανία (8/9) θα μεταδοθούν σε μαγνητοσκόπηση από το Novasports Start στη 01:00 σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου.

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

17:00 Καζακστάν-Ουαλία, Novasports2 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

19:00 Γεωργία-Τουρκία, Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:00 Λιθουανία-Μάλτα, Novasports1 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:45 Βουλγαρία-Ισπανία, Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:45 Ολλανδία-Πολωνία, Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:45 Σλοβακία-Γερμανία, Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 Λιχτενστάιν-Βέλγιο, Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 Λουξεμβούργο-Β.Ιρλανδία, Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

21:45 Ουκρανία-Γαλλία, Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 Ιταλία-Εσθονία, Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:45 Σλοβενία-Σουηδία, Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

21:45 Ελβετία-Κόσοβο, Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 Ισλανδία-Αζερμπαϊτζάν, Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:45 Ν.Φερόε-Κροατία, Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:45 Μαυροβούνιο-Τσεχία, Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

21:45 Δανία-Σκωτία, Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 Μολδαβία-Ισραήλ, Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Δαούτη

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

16:00 Λετονία-Σερβία, Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

19:00 Αγγλία-Ανδόρα, Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:00 Aρμενία-Πορτογαλία, Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:45 Αυστρία-Κύπρος, Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 Ιρλανδία-Ουγγαρία, Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:45 Σαν Μαρίνο-Βοσνία, Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

16:00 Γεωργία-Βουλγαρία, Novasports Prime σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:00 Λιθουανία-Ολλανδία, Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:00 Β. Μακεδονία-Λιχτενστάιν, Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:45 Τουρκία-Ισπανία, Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:45 Πολωνία-Φινλανδία, Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 Γερμανία-Β. Ιρλανδία, Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:45 Βέλγιο-Καζακστάν, Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:45 Λουξεμβούργο-Σλοβακία, Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

21:45 Ισραήλ-Ιταλία, Novasports1

21:45 Ελβετία-Σλοβενία, Novasports2

21:45 Λευκορωσία-Σκωτία, Novasports3

21:45 Κόσοβο-Σουηδία, Novasports4

21:45 Γιβραλτάρ-Ν. Φερόε, Novasports5

21:45 Κροατία-Μαυροβούνιο, Novasports Start

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία-Ιρλανδία, Novasports1

19:00 Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία, Novasports2

21:45 Ουγγαρία-Πορτογαλία, Novasports1

21:45 Γαλλία-Ισλανδία, Novasports2

21:45 Κύπρος-Ρουμανία, Novasports3

21:45 Νορβηγία-Μολδαβία, Novasports4

21:45 Βοσνία -Αυστρία, Novasports5

21:45 Σερβία-Αγγλία, Novasports Premier League

21:45 Αλβανία-Λετονία, Novasportsextra1

Μιντιάρχης