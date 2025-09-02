Με ένα κάρο νέα ονόματα το ανανεωμένο ΕΡΤnews

Το νέο πρόγραμμα του καναλιού. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Κόσμος και κοσμάκης ανέβηκε καλοκαιριάτικα στην ΕΡΤ. Αδαμαντία Λιόλιου και Χριστίνα Βραχάλη από το Open, Νικολέττα Κρητικού και Βαγγέλης Παπαδημητρίου από τον ΣΚΑΪ, Γιώργος Κακούσης από το Action24 και Στέλλα Στυλιανού από το Mega, οι πιο ηχηρές μετακινήσεις. Πλην της Βραχάλη, που εντάχθηκε στην «Αθλητική Κυριακή», οι υπόλοιποι πήγαν στο ΕΡΤnews, που έχει τη νέα οπτική ταυτότητα και την έναρξη του νέου προγράμματος.

Η νέα οπτική ταυτότητα αποτυπώνει πλήρως τα βασικά χαρακτηριστικά του ΕΡΤnews, του μοναδικού ειδησεογραφικού τηλεοπτικού καναλιού πανελλαδικής εμβέλειας. Με καθαρή ματιά στην ενημέρωση, με υψηλή ποιότητα ήχου και εικόνας, το ΕΡΤnews αλλάζει ριζικά την εικόνα του και το πρόγραμμά του.

Το νέο πρόγραμμα του ΕΡΤnews διευρύνεται διαρκώς με νέες εκπομπές επικαιρότητας.

Όλες οι εξελίξεις και η ειδησεογραφία επτά ημέρες την εβδομάδα στα αναλυτικά δελτία ειδήσεων του ΕΡΤnews. Στις 09:00, η Αλεξάνδρα Δουβαρά και το Σαββατοκύριακο η Μαριλένα Γεραντώνη. Στις 12:00, η Στέλλα Στυλιανού και το Σαββατοκύριακο η Μίνα Ράλλη. Στις 15:00, η Χρύσα Παπασταύρου και κάθε Σάββατο και Κυριακή η Μαριάνα Πετράκη. Στις 18:00, ο Απόστολος Μαγγηριάδης και κάθε Σάββατο και Κυριακή η Αδαμαντία Λιόλιου. Στις 21:00, η Αντριάνα Παρασκευόπουλου και το Σαββατοκύριακο η Ευριδίκη Γούση. Στις 24:00, η Χρύσα Ρουμελιώτη και κάθε Σάββατο και Κυριακή η Βούλα Μάλλα.

Το ΕΡΤnews δίνει τον παλμό της επικαιρότητας από πολύ νωρίς τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή στις 05:00. Ζωντανά, παντού, οι «Συνδέσεις» με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα.

Το «Νewsroom (10:00) με τον Γιώργο Σιαδήμα πάντα μπροστά από τις εξελίξεις.

Στις 13:00, στην καρδιά των γεγονότων με το «Live now» και τους Γιώργο Κακούση και Νικολέττα Κρητικού.

Στις 16:00 η Σταυρούλα Χριστοφιλέα και το «Updade» αποτυπώνουν την άλλη όψη της είδησης.

Στις 20:15 ο Ηλίας Σιακαντάρης και το «Prime» παρουσιάζει σύνθετα θέματα με απλά λόγια.

Ο Απόστολος Μαγγηριάδης και το «Press Talk» κάθε Δευτέρα στις 22:00, διότι οι απαντήσεις έχουν σημασία.

Είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυκτα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, οι Άγγελος Μόσχοβας, Λίδα Μπόλα και Βαγγέλης Παπαδημητρίου δίνουν πίσω από τις κάμερες το στίγμα της ημέρας που φεύγει και εκείνης που έρχεται.

Και το «Σαββατοκύριακο από τις 5» ο Δημήτρης Κοτταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη ενημερώνουν πρώτοι για όλες τις εξελίξεις.

Στο καθημερινό πρόγραμμα του ενημερωτικού τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ όπως βέβαια και τα Σαββατοκύριακα θα ενταχθούν και άλλες εκπομπές όπως το «365 στιγμές» με τη Σοφία Παπαιωάννου, «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη, αλλά και το «Φάσμα» με τους Γιάννη Παπαδόπουλο, Αλεξία Καλαϊτζή, Έλενα Καρανάτση, Ελβίρα Κρίθαρη και Νιόβη Αναζίκου.

Μιντιάρχης