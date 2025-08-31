ΕΡΤ1: Πρώτη σε τηλεθέαση κατά την διάρκεια μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής με την Κύπρο

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης ανέβηκε χθες Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, η ΕΡT1 κατά την ζωντανή μετάδοση του αγώνα μεταξύ της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ και της Εθνικής ομάδας μπάσκετ της Κύπρου.

Η αναμέτρηση έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21,5%, ενώ σε επίπεδο λεπτού κυμάνθηκε στο 28,6%.

Στο αντρικό κοινό το μέσο μερίδιο τηλεθέασης ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Έφτασε το 25,6%, ενώ στην ηλιακή ομάδα 18-34 ετών κυμάνθηκε στο 31% φέρνοντας την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση στο πίνακα τηλεθέασης και στην κατηγορία αυτή. Σε επίπεδο λεπτού στους άντρες 18-34 η τηλεθέαση έφτασε το 43%.

Σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις η μεγαλύτερη πανελλαδική τηλεθέαση ήταν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης που έφτασε το 32,6%.

Την αναμέτρηση παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 499.000 τηλεθεατές και για ένα τουλάχιστον λεπτό 1.220.000.

Η προσπάθεια της Εθνικής στο EuroBasket συνεχίζεται και σήμερα. Μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε σήμερα το μεσημέρι στις 15:00, απευθείας από το ΕΡΤNEWS την αναμέτρηση με τη Γεωργία.

