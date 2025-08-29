MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τέλος από τον ΣΚΑΪ ύστερα από 17 ολόκληρα χρόνια

0
Ύστερα από 17 ολόκληρα χρόνια συνεχούς παρουσίας στον ΣΚΑΪ, έπεσαν οι τίτλοι τέλους.

Διαβάστε για το φινάλε της συνεργασίας που πόνεσε το κανάλι του Φαλήρου με ένα κλικ στο Dailymedia.com.gr

 

Τέλος από τον ΣΚΑΪ ύστερα από 17 ολόκληρα χρόνια