Πρωτιά για το ΕΡΤNEWS χάρη στην Εθνική

Το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε έως και το 34%. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ξεκάθαρη πρωτιά για το ΕΡΤNEWS στη ζώνη μετάδοσης του αγώνα μπάσκετ μεταξύ της Εθνικής Ελλάδας και της Ιταλίας για το EuroBasket 2025. Η αναμέτρηση σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21,4% και σε επίπεδο λεπτού άγγιξε το 34%.

Ειδικά στα ανδρικά κοινά το μερίδιο κυμάνθηκε στο 26,3%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών έφτασε το 36,5%. Σε επίπεδο, μάλιστα λεπτού, δεν θα ήταν υπερβολή να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των ανδρών 18-34 ετών ήταν συνδεδεμένοι με το ΕΡΤNEWS, καθώς το μερίδιο έφτασε το 54,4%.

Τον αγώνα παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 705.000 τηλεθεατές και για τουλάχιστον ένα λεπτό 1.392.000. Υψηλά ήταν και τα μερίδια τηλεθέασης για τον νομό Αττικής που έφτασαν το 28%.

Συνολικά, χθες το μερίδιο του ΕΡΤNEWS κυμάνθηκε στο 7,5% και στο δυναμικό κοινό στο 7,2%.

Με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, από την προσεχή Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, θα δημοσιοποιούνται από την Nielsen τα πλήρη στοιχεία τηλεθέασης του ΕΡΤNEWS.

Μιντιάρχης