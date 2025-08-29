Πιτταράς-Γρηγοριάδης: Οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑI επιστρέφουν στις 30 Αυγούστου για 4η συνεχή χρονιά (vid)

Με πρωταγωνιστή την ενημέρωση αλλα και έντονες δόσεις χιούμορ, αυτοσαρκασμού και μικρές ψυχαγωγικές “πινελιές” συνεχίζουν για τέταρτη χρονιά την πορεία τους στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ οι “Δεκατιανοί”, με τον Γιάννη Πιτταρά και τον Γιώργο Γρηγοριάδη.

Με πρωταγωνιστή την ενημέρωση αλλα και έντονες δόσεις χιούμορ, αυτοσαρκασμού και μικρές ψυχαγωγικές “πινελιές” συνεχίζουν για τέταρτη χρονιά την πορεία τους στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ οι “Δεκατιανοί”, με τον Γιάννη Πιτταρά και τον Γιώργο Γρηγοριάδη.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 30 Αυγούστου, στις 09.40 ακριβώς τρώνε το “πρώτο Δεκατιανό” τους στο πρόγραμμα του ΣΚΑΙ, ενώ λίγο νωρίτερα στις 07.00 οι δυό καταξιωμένοι δημοσιογράφοι θα παρουσιάσουν και τους Ραδιοφωνικούς Δεκατιανούς.

Η πορεία της εκπομπής τα τρια χρόνια που μεταδίδεται είναι σταθερά ανοδική καθώς την πρώτη χρόνια η σεζόν έκλεισε με 12,7 στο σύνολο και 7,8 στο νεανικό κοινό, την δεύτερη χρονιά στο 15 στο σύνολο του κοινού και 9,5 στο κοινό 18-54 και πέρυσι σκαρφάλωσε στο 16 στο σύνολο του κοινού και στο 10,4 στο λεγόμενο νεανικό κοινο. Η πορεια της εκπομπής αποδεικνύει ότι η επιλόγη του διευθυντή ειδήσεων και ενημέρωσης της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ Βασίλη Παπαδρόσου στέφθηκε με τηλεοπτική επιτυχία.

Φέτος ο διευθυντής ενημέρωσης του σταθμού Κωστής Τσακανίκας έχοντας στο πλευρό του την εμπειρότατη στον ενημερωτικό τομέα Λια Παρασκευά, θα επιχειρήσουν να δώσουν περαιτέρω ώθηση στις ενημερωτικές εκπομπές του Σαββατοκύριακου στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Νέα προσθήκη στους Δεκατιανούς ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, ο οποίος με το χίουμορ και την σπιρτάδα του θα σχολιάζει με τον δικό του τρόπο θέματα της επικαιρότητας αλλα και η Γιώτα Δελέγκου, η οποία αποχώρησε από τον Antenna.

Στο τιμόνι της αρχισυνταξίας θα βρίσκεται η Λία Κοντοπούλου και στην σκηνοθεσία η Κατερίνα Βάχλα.

