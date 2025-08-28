Πού θα δούμε τις κληρώσεις Europa League και Conference League

Και με νέο τρόπο η κλήρωση! Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Παρασκευή… κοντή γιορτή. Στις 14:00 θα διενεργηθεί η κλήρωση της league phase και του Europa League και του Conference League, δεδομένης της παρουσίας Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ ενώ για την ΑΕΚ θα κριθεί απόψε από τη ρεβάνς με την Αντερλεχτ.

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά και από το Cosmote Sport 1 και διαδικτυακά από το antenna.gr.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στο Μονακό και για πρώτη φορά η διαδικασία θα είναι κοινή για τις δύο διοργανώσεις, χωρίς ενδιάμεσο διάλειμμα όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια! Και ενώ πέρυσι, από τα μπαλάκια έβγαινε μία μία κάθε ομάδα, από φέτος δεν θα υπάρχουν καθόλου… μπαλάκια. Θα πατηθεί ένα κουμπί και θα ολοκληρωθεί αμέσως η κλήρωση και των δύο διοργανώσεων! Το πλήρες πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί έως την Κυριακή 31 Αυγούστου.

Η πρώτη αγωνιστική του Europa League είναι προγραμματισμένη την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ενώ το Conference League θα αρχίσει μία εβδομάδα αργότερα, στις 2 Οκτωβρίου.

Όπως και πέρυσι, ο ΑΝΤ1 έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα της πρώτης επιλογής (first pick) από τους αγώνες των δύο διοργανώσεων για κάθε αγωνιστική, για αποκλειστική μετάδοση στην ελεύθερη τηλεόραση, με έμφαση στην προσπάθεια των ελληνικών συλλόγων ενώ όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται και φέτος από την Cosmote TV.

Μιντιάρχης