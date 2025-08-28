Ετοιμάζει αθλητική εκπομπή η ΕΡΤ, με Ιωάννου και Γάτα…

Αποκάλυψη του Μιντιάρχη του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η ΕΡΤ θα ρίξει το βάρος φέτος σε αθλητικά προγράμματα με μεταδόσεις και εκπομπές, κάτι που σας είχα αποκαλύψει εδώ και καιρό. Και ήδη γίνεται πράξη. Μετά την απόκτηση (για τρία χρόνια) των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League Γυναικών αλλά και την προσθήκη της Χριστίνας Βραχάλη δίπλα στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη στην «Αθλητική Κυριακή», τέθηκαν επί τάπητος οι νέες αθλητικές εκπομπές.

Μία θα μεταδίδεται το Σαββατοκύριακο και μία, καθημερινά, 19:00 με 20:00 από το ERTnews και με δίδυμο παρουσιαστών. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, στην παρουσίαση θα είναι ο Βαγγέλης Ιωάννου και ο Άρης Γάτας και η πρεμιέρα της θα γίνει μετά το EuroBasket, πιθανότητα την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου.

Μιντιάρχης