Η Πέμπτη του ζάπινγκ με Εθνική και τρία ευρωπαϊκά!

Ετοιμαστείτε για ζάπινγκ… Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η «επίσημη αγαπημένη» ρίχνεται στη μάχη του EuroBasket 2025, στην προσπάθειά της για επιστροφή στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2009 και το χάλκινο στο τουρνουά της Πολωνίας. Το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου αντιμετωπίζει την Ιταλία, με το τζάμπολ να δίδεται στις 21:30 και μεταδίδεται κι από τη Nova κι από την ΕΡΤnews.

Θα είναι άλλωστε μια βραδιά… ζάπινγκ. Κι αυτό διότι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δίνουν τις ρεβάνς για τα play offs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων!

Στις 20:00 ο ΠΑΟ παίζει στη Σαμψούντα ενάντια στη Σάμσουνσπορ (Cosmote Sport 3), στις 20:30 0 ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ριέκα (Open) και στις 21:00 η ΑΕΚ φιλοξενεί την Αντερλεχτ (Cosmote Sport 2)!

Όρεξη να έχεις…

Μιντιάρχης