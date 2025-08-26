Και φέτος το Carabao Cup στο Action24

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το Action24 ανανέωσε τη συνεργασία του για την αποκλειστική μετάδοση του Carabao Cup, του θρυλικού αγγλικού Λιγκ Καπ, για ακόμα μία ποδοσφαιρική σεζόν. Η αυλαία των μεταδόσεων ανοίγει την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 22:00 το βράδυ με μία σπουδαία αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Γκρίμσμπι.

Οι Έλληνες φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναρπαστική πορεία των μεγαλύτερων ομάδων της Premier League και των πιο ιστορικών clubs της Αγγλίας προς τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Στη διοργάνωση συμμετέχουν όλοι οι ιστορικοί σύλλογοι του αγγλικού ποδοσφαίρου, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ, η Τσέλσι, η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι, σε έναν θεσμό που προσφέρει πάντα συγκινήσεις και μεγάλες εκπλήξεις.

Μιντιάρχης