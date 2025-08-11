Ο τηλεοπτικός χάρτης των αθλητικών μεταδόσεων για το 2025-26!

Ποιος μεταδίδει και τι; Όλα τα κανάλια, όλα τα αθλήματα! Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ο απόλυτος και πιο πλήρης ποδοσφαιρικός, τηλεοπτικός χάρτης για τη σεζόν 2025-26, ένα link που νομοτελειακά θα βάλετε στα αγαπημένα σας.

Ποιος μεταδίδει και τι; Όλα τα κανάλια, όλα τα αθλήματα.

Αναλυτικά, ακόμη και με τη διάρκεια των συμβολαίων, όπου βέβαια αυτή είναι γνωστή.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

🇬🇷 Ελλάδα

Super League: στη Nova οι ΠΑΟΚ, Άρης, Πανσερραϊκός, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Λεβαδειακός και στην Cosmote TV οι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναιτωλικός, ΟΦΗ, Βόλος, ΑΕΛ, Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός υπέγραψε φέτος για 2+1 χρόνια με την Cosmote TV , όλες οι άλλες υπέγραψαν μέσω της εταιρείας Percapita με συμβόλαια 3 και 4 ετών.

Super League 2: χωρίς τηλεοπτική «στέγη» προς ώρας, έληξε το συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ, φαβορί το One Channel .

Κύπελλο Ελλάδος: στην Cosmote TV έως το 2025-26. Συνήθως ο τελικός μεταδίδεται και σε μαγνητοσκόπηση ή live delay από ελεύθερο κανάλι.

Super League Γυναικών: οδεύει προς ΕΡΤ.

🇬🇧󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Αγγλία

Premier League: στη Nova ως και το 2027-28.

Championship: στην Cosmote TV και φέτος .

League One & League Two: στην Cosmote TV και φέτος με μετάδοση των αγώνων που προσφέρονται προς διεθνή κάλυψη, μαζί με τα play offs ανόδου.

FA Cup (Κύπελλο): στην Cosmote TV ως το 2025-26.

Carabao Cup (Λιγκ Καπ): σε Action 24 και φέτος.

Community Shield: στην Cosmote TV ως το 2025-26.

Ε FL Trophy : στην Cosmote TV έως το 2025-26 με τη μετάδοση του τελικού.

🇪🇦 Ισπανία

Primera Division: στη Nova ως και το 2025-26.

Segunda Division : στη Nova ως και το 2025-26, μαζί με τα play offs ανόδου.

Copa del Rey (Κύπελλο): στο Action 24 και φέτος.

SuperCoppa: στο Action24 και φέτος .

🇩🇪 Γερμανία

Bundesliga: στη Nova ως και το 2028-29.

Zweite Liga : στη Nova ως και το 2028-29, μαζί με τα play offs ανόδου.

DfB Pokal (Κύπελλο): χωρίς τηλεοπτική στέγη, στο ΑΝΤ1+ ήταν πέρυσι και δεν ανανέωθηκε.

DFL-Supercup: στη Nova ως και το 2028-29.

🇮🇹 Ιταλία

Serie A : στην Cosmote TV και φέτος.

Coppa Italia (Κύπελλο): στη Nova ως το 2026-27.

Supercoppa Italiana (Σούπερ Καπ): στη Nova ως το 2026.

χωρίς εν Ελλάδι τηλεοπτική στέγη και φέτος η Serie B .

🇫🇷 Γαλλία

Ligue 1: χωρίς συμφωνία μέχρι στιγμής, ο ΣΚΑΪ δεν ανανέωσε το deal .

Coupe de France (Κύπελλο ): ομοίως άνευ deal , πέρυσι ήταν στο ΑΝΤ1+.

επιλεγμένοι αγώνες της Ligue 1 μεταδίδονται κάθε Σάββατο στις 22:00 από το γαλλικό κανάλι TV 5 Monde Europe που εκπέμπει ελεύθερα και στην Ελλάδα μέσω των συμβατών αποκωδικοποιητών (και μεταδίδεται και μέσω ERTFLIX ).

🇵🇹 Πορτογαλία

Primeira Liga : στην Cosmote TV και φέτος

🇳🇱 Ολλανδία

Eredivisie : στη Nova έως και το 2027-28.

KNVB Cup (Κύπελλο): χωρίς συμφωνία ακόμη, πέρυσι ήταν στο ΑΝΤ1+.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Σκωτία

Scottish Premier League : στην Cosmote TV και φέτος.

Premier Sports Cup ( Λιγκ Καπ ): στην Cosmote TV και φέτος .

Trust Trophy (Τσάλεντζ Καπ): στην Cosmote TV και φέτος με τη μετάδοση ημιτελικών και τελικού.

χωρίς εν Ελλάδι τηλεοπτική στέγη φέτος το Κύπελλο Σκωτίας.

🇦🇷 Αργεντινή

Torneo Apertura & Torneo Clausura: στο Action24.

🇨🇾 Κύπρος

Cyprus League : στην Cosmote TV και φέτος - ένας αγώνας ανά αγωνιστική από επιλογή των εντός έδρας των ΑΠΟΕΛ, Πάφου, Ανόρθωσης.

🇸🇦 Σαουδική Αραβία

Saudi Pro League : στην Cosmote TV και φέτος (με μετάδοση κάθε αγωνιστική του αγώνα της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο)

Κύπελλο Σαουδικής Αραβίας: στην Cosmote TV και φέτος.

Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας: στην Cosmote TV και φέτος.

🇪🇺 🌎 Διεθνείς συλλογικές διοργανώσεις

UEFA Champions League : στην Cosmote TV έως και το 2026-27, όλοι οι αγώνες από τα play offs έως και τον τελικό. Πακέτο έχει και το Mega , από τα play offs έναν αγώνα ανά αγωνιστική (κάθε Τετάρτη) και παράλληλα τον τελικό.

UEFA Europa League : στην Cosmote TV έως και το 2026-27, όλοι οι αγώνες από τη League Phase ως και τον τελικό. Έναν αγώνα live κάθε Πέμπτη ( Europa ή Conference , ό,τι επιλέξει) θα μεταδίδει ο ΑΝΤ1, όπως και τον τελικό σε παράλληλη μετάδοση.

UEFA Conference League : στην Cosmote TV έως και το 2026-27, όλοι οι αγώνες από τη League Phase ως και τον τελικό. Έναν αγώνα live κάθε Πέμπτη ( Europa ή Conference , ό,τι επιλέξει) θα μεταδίδει ο ΑΝΤ1, όπως και τον τελικό σε παράλληλη μετάδοση.

UEFA Super Cup: στην Cosmote TV και το Mega έως το 2026.

UEFA Youth League: στην Cosmote TV έως το 2026-2027 με έμφαση στους αγώνες των ελληνικών συλλόγων.

Copa Libertadores: στην Cosmote TV έως το 2025.

Copa Sudamericana: στην Cosmote TV έως το 2025.

Recopa Sudamericana: στην Cosmote TV έως το 2025.

Τα προκριματικά (πλην play offs ) του Champions League και τα προκριματικά (μαζί με τα play offs ) των Europa League και Conference League είναι ελεύθερα προς διαπραγμάτευση. Η Cosmote TV έχει τα εντός των Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, η Nova τα εντός του Αρη και το Open τα εντός έδρας ευρωπαϊκά του ΠΑΟΚ.

Το Champions League Γυναικών δεν μεταδίδεται εν Ελλάδι (προβάλλεται ωστόσο μέσω του συνδρομητικού Disney+).

Διεθνείς συμφωνίες

🇧🇪 Βέλγιο: πρωτάθλημα και Κύπελλο μέσω DAZN

🇬🇧 National League Αγγλίας: μέσω DAZN έως το 2030-31.

🇺🇲 ΗΠΑ (MLS): μέσω Apple TV

🇪🇺 Champions League Γυναικών: στο Disney+ έως το 2029-30.

από το DAZN μεταδίδονται επίσης πρωτάθλημα και Κύπελλο Γυναικών Γερμανίας και πρωτάθλημα Γυναικών Ισπανίας.

🌎 Διοργανώσεις εθνικών ομάδων

UEFA Nations League : στη Nova έως το 2026-27, στον Alpha και κατ’ επιλογή αγώνες παράλληλα έως το 2024-25 και αναζητείται ελεύθερο κανάλι για το επόμενο διάστημα.

UEFA Nations League (αγώνες Εθνικής): στη Nova έως το 2026-27, στον Alpha παράλληλα έως το 2024-25 και αναζητείται ελεύθερο κανάλι για το επόμενο διάστημα.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (προκριματικά): στη Nova και κατ’ επιλογή αγώνες παράλληλα από τον Alpha .

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (προκριματικά, αγώνες Εθνικής): στη Nova και στον Alpha .

Euro 2028 (προκριματικά): στη Nova και κατ’ επιλογή αγώνες παράλληλα από τον Alpha .

Euro 2028 (προκριματικά, αγώνες Εθνικής): στη Nova και στον Alpha .

Euro 2028 (τελική φάση): στην ΕΡΤ.

Φιλικοί αγώνες εθνικών ομάδων: στη Nova ως το 2028 και κατ’ επιλογή αγώνες παράλληλα από τον Alpha έως και το 2026.

Finalissima : στη Nova έως το 2028.

οι αγώνες της Εθνικής Γυναικών, όλοι οι εντός καθώς και επιλεγμένων εκτός έδρας μεταδίδονται από τη Nova .

τα Μουντιάλ και τα Euro των μικρών εθνικών ομάδων τα έχει η ΕΡΤ.

Ποδοσφαιρικές διοργανώσεις χωρίς τηλεοπτική «στέγη» εν Ελλάδι (μέχρι στιγμής)

Super League 2

Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ Βελγίου

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Κύπελλα Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Σκωτίας

Serie B , Ligue 2 και Σούπερ Καπ Γαλλίας, Λιγκ Καπ Πορτογαλίας

Πρωτάθλημα και Κύπελλο Βραζιλίας

FIFA Διηπειρωτικό Κύπελλο

ΜΠΑΣΚΕΤ

🇬🇷 Ελλάδα

Greek Basket ball League: στην ΕΡΤ ως και το 2026-27, όπως και το Κύπελλο Ανδρών αλλά και το Super Cup.

Elite League: από το Action 24, μεταδόσεις γίνονται και σε live stream μέσω Youtube - όλοι οι υπόλοιποι αγώνες κάθε αγωνιστικής μεταδίδονται ζωντανά μέσω του YouTube καναλιού της ομοσπονδίας (YouTube HellenicBF).

Α1 Μπάσκετ Γυναικών και Κύπελλο: στην ΕΡΤ ως και το 2025-26. Oι εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού μεταδίδονται αποκλειστικά μέσω της υβριδικής τηλεόρασης του MEGA (Mega Play). Μετάδοση των υπολοίπων αγώνων κάθε αγωνιστικής ζωντανά μέσω του YouTube Καναλιού HellenicBF.

🇪🇺 Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

🇪🇦 Liga ACB Ισπανίας: στην Cosmote TV έως το 2026-27. Στο πακέτο και το ισπανικό Supercopa.

🇮🇹 Lega Basket Serie A Ιταλίας : στην Cosmote TV έως το 2024-25. Στο πακέτο και το Coppa Italia και το Supercoppa.

🇹🇷 Basketbol Süper Ligi Τουρκίας : στην Cosmote TV και φέτος .

🇺🇲 ΗΠΑ

ΝΒΑ: στην Cosmote TV και φέτος.

WNBA: στην Cosmote TV και φέτος, με πάνω από 18 live μεταδόσεις κάθε σεζόν μαζί με τους τελικούς.

🌏 Διεθνείς συλλογικές διοργανώσεις

EuroLeague: στη Nova έως το 2027-28, μαζί με την αποκλειστική μετάδοση του Final -4.

EuroCup: στη Nova έως το 2027-28.

Basketball Champions League: στην Cosmote TV έως το 2025-26. Μετάδοση όλων των αγώνων ΑΕΚ, Προμηθέα, Καρδίτσας.

FIBA Europe Cup: από την ΕΡΤ και φέτος, με μετάδοση εντός έδρας αγώνων των ελληνικών ομάδων (Περιστερίου και ΠΑΟΚ, αν δεν περάσει τα προκριματικά του BCL ). Οι εκτός έδρας αγώνες καθώς και οι υπόλοιποι αγώνες της διοργάνωσης μεταδίδονται live από το YouTube κανάλι της FIBA.

FIBA Διηπειρωτικό Κύπελλο: στην Cosmote TV έως το 2025-26.

NCAA Division Ι: στη Nova και φέτος.

🌎 Διοργανώσεις εθνικών ομάδων

EuroBasket 2025: στη Nova (παράλληλη μετάδοση των αγώνων της Εθνικής Ελλάδας και άλλων σημαντικών αγώνων από την ΕΡΤ). Το EuroBasket 2029 θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την ΕΡΤ.

Τουρνουά Ακρόπολις: από την ΕΡΤ.

Mundobasket 2027: από την ΕΡΤ.

το EuroBasket 2025 Γυναικών και τα Παγκόσμια Κύπελλα U 17 και U 19 μεταδίδονται από Nova και ΕΡΤ.

ΤΕΝΙΣ

Wimbledon: στη Nova έως το 2027.

WTA 250: στη Nova με κάλυψη των περισσότερων (από τα 30) τουρνουά - από κάποια τουρνουά μεταδίδεται μόνο η τελική φάση τους (προημιτελικά και έπειτα)

WTA 500: στη Nova (από κάποια τουρνουά μεταδίδεται μόνο η τελική φάση τους - προημιτελικά και έπειτα)

WTA 1000: στη Nova.

WTA Finals: στη Nova.

Davis Cup Finals: στη Nova με μεταδόσεις αγώνων από την τελική νοκ άουτ φάση.

ATP Masters 1000: στην Cosmote TV ως το 2026.

ATP 250: στην Cosmote TV ως το 2026.

ATP 500: στην Cosmote TV ως το 2026.

ATP Finals: στην Cosmote TV ως το 2026.

Next Generation ATP Finals: στην Cosmote TV ως το 2026.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις: στην Cosmote TV και φέτος.

Australian Open: στο Eurosport ως το 2031.

Roland Garros: στο Eurosport ως το 2030.

US Open: στο Eurosport ως το 2027.

Laver Cup: στο Eurosport ως το 2030.

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Formula 1: από τον ΑΝΤ1 και το συνδρομητικό ΑΝΤ1+ ως το 2025. Οι αγώνες μεταδίδονται κατά βάση σε μαγνητοσκόπηση μέσω του ΑΝΤ1, ο οποίος μεταδίδει live κάποιους αγώνες μέσα στη σεζόν. Ζωντανά των συνδρομητικών πακέτων του ΑΝΤ1+ οι κατατακτήριες δοκιμές και οι ελεύθερες δοκιμές κάθε grand prix .

MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE: στην Cosmote TV ως το 2026. Live όλες οι ελεύθερες και κατατακτήριες δοκιμές και φυσικά οι αγώνες.

WRC: στην Cosmote TV ως το 2025. Live τουλάχιστον 10 διαδρομές σε κάθε αγώνα (τουλάχιστον 150 live ώρες ολόκληρη τη σεζόν).

Ράλλυ Ακρόπολις: στην Cosmote TV ως το 2025.

24 ώρες Λε Μαν: στο Eurosport ως το 2025.

Formula E: στο Eurosport και φέτος .

από το ΑΝΤ1+ μεταδίδονται οι κατατακτήριες και οι αγώνες των Formula 2 και Formula 3, όπως και το F1 Academy και τα NASCAR Cup Series.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 (Μιλάνο / Κορτίνα): στο Eurosport – η ΕΡΤ έχει τουλάχιστον 100 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος μαζί με επιπλέον live streaming.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2028 (Λος Άντζελες,): σε ΕΡΤ και Eurosport .

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2030 (γαλλικές Άλπεις): στο Eurosport – η ΕΡΤ έχει τουλάχιστον 100 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος μαζί με επιπλέον live streaming.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2032 (Μπρισμπέιν, Αυστραλία): σε ΕΡΤ και Eurosport .

ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

🔴 Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: οι εντός έδρας αγώνες του είναι διαθέσιμοι μέσω της υβριδικής τηλεόρασης του Mega (Mega Play). Οι αγώνες αυτοί μεταδίδονται επίσης διαδικτυακά μέσω του megatv.com/megasports/ και του inSports (in.gr/insports): πρόκειται για αγώνες βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ και μπάσκετ γυναικών (που δεν μεταδίδονται από την ΕΡΤ).

🏐 Βόλεϊ: από την ΕΡΤ η Volley League, το Κύπελλο, το Σούπερ Καπ και το Λιγκ Καπ ανδρών, οι αντίστοιχες διοργανώσεις των γυναικών (όσοι αγώνες δεν μεταδίδονται μέσω ΕΡΤ, μεταδίδονται live στο YouTube Κανάλι Volley League ή άλλων συνεργαζόμενων streaming καναλιών), οι αγώνες της Εθνικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το πανελλήνιο πρωτάθλημα Μπιτς Βόλεϊ. Από την Cosmote TV μεταδίδονται οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις ανδρών και γυναικών CEV Champions League, CEV Cup και CEV Challenge Cup.

🏈 NFL & Super Bowl: στην Cosmote TV έως το 2027, μετάδοση αγώνων της regular season και του Super Bowl.

🚴 Ποδηλασία: από το Eurosport μεταδίδονται τα μεγάλα τουρνουά Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a Espana και άλλα με deal ως το 2030.

🎱 Σνούκερ: στο Eurosport έως το 2026. Περισσότεροι αγώνες από περισσότερα τραπέζια μέσω του συνδρομητικού Eurosport και του συνδρομητικού Matchroom Live, το οποίο μεταδίδει και επιπλέον διοργανώσεις

🤾 Χάντμπολ: από την ΕΡΤ η Handball Premier και το Κύπελλο Ανδρών και Γυναικών, οι αγώνες της Εθνικής Ανδρών και Γυναικών και το Κύπελλο Ανδρών και Γυναικών. Από την Cosmote TV το EHF (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών), όπως και το γερμανικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

🤽‍♂️ Πόλο: από την ΕΡΤ η Α1 πόλο Ανδρών και γυναικών καθώς και τα αντίστοιχα Κύπελλα (οι εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού μεταδίδονται αποκλειστικά μέσω της υβριδικής τηλεόρασης MEGA Play), ι αγώνες του Ολυμπιακού στο Champions League, το Παγκόσμιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο, Παγκόσμιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και άλλα…

⛳ Γκολφ: στη Nova με καθημερινές μεταδόσεις κατά τη διεξαγωγή του The Masters και του Ryder Cup κι από το Eurosport όλα τα τουρνουά του PGA Tour.

🥊 Πυγμαχία: στη Nova με μετάδοση αγώνων από τη σειρά Global Titans με κορυφαίους πυγμάχους. Στην Cosmote TV η μετάδοση κορυφαίων αναμετρήσεων από τις καλύτερες κατηγορίες βαρών του κόσμου. Από το Eurosport η μετάδοση αγώνων και Παγκόσμιων Τίτλων IBO και IBF σε συμφωνία με την εταιρεία Probellum.

🏇 Ιππασία: από το Eurosport μετάδοση των League of Nations και αγώνων Jumping World Cup.

🏃‍♀️ Στίβος: από την ΕΡΤ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (-2029), το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου (-2028), το IAAF Diamond League (-2025), το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, διεθνή μίτινγκ Στίβου που διεξάγονται στην Ελλάδα, το Μαραθώνιο της Αθήνας και άλλες εγχώριες διοργανώσεις και γκαλά.

🥊 MMA: Ζωντανή μετάδοση από τη Nova αγώνων από ONE Friday Nights, ONE Fight Fights, Fight Globe Invicta, National Fighting Championship, 8TKO, Eagle FC και αγώνες ΜΜΑ

👊 WWE: μέσω Netflix έως το 2034, live και on-demand μετάδοση των προγραμμάτων SmackDown, Raw, NXT καθώς και Premium Live Events όπως WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble μεταξύ άλλων.

Διοργανώσεις χωρίς τηλεοπτική στέγη

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Copa Africa 2025

Asian Cup 2027

Copa America 2028

Πρωταθλήματα: Τουρκία, Νορβηγία, Αυστρία, Ελβετία, Δανία, Σουηδία, Αργεντινή και Βραζιλία

Κύπελλα: Πορτογαλία, Τουρκία

Λιγκ Καπ: Πορτογαλία

Μπάσκετ: Αδριατική Λίγκα, γαλλικό πρωτάθλημα, VTB United League

Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλη την ομάδα, μα κυρίως στον fotis246, το forum του avclub που είναι άκρως βοηθητικοί στον ετήσιο χάρτη. Ο πλήρης, ΕΔΩ.

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους!