Για το μεγάλο «μπαμ» με την Μαρία Αντωνά…

Η σύντροφος του Γιώργου Λιάγκα έτοιμη για το επόμενο βήμα.

Φαίνεται πως η Μαρία Αντωνά είναι έτοιμη για μεγάλα πράγματα στο εγγύς μέλλον. Τι εννοούμε; Δείτε την απάντηση μ' ένα κλικ στο dailymedia.com.gr