Στο νέο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ «I' am a Celebrity get me out of here» που θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Δομίνικο θα συμμετάσχει ο Νίκος Βαμβακούλας.

Ο βετεράνος άσος των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μεταξύ άλλων, ετοιμάζεται για Καραϊβική και για ένα ριάλιτι επιβίωσης που έχει μεγάλη επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες ενώ για λογαριασμό της Ελλάδας θα το παρουσιάσει ο Γιώργος Λιανός έχοντας μαζί του την Καλομοίρα.