Στα μάτια πολλών παραμένει ακόμα ο... εκλεκτός. Ο "Special One". Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την κατάκτηση τίτλων. Ένας πραγματικά ξεχωριστός προπονητής. Η... μπογιά του Ζοσέ Μουρίνιο όμως, ακόμα και για εμάς, τους μεγάλους οπαδούς του, μοιάζει να ξεθωριάζει ολοένα και πιο πολύ. Ο χθεσινός διασυρμός από την Μπόντο Γκλιμτ ήρθε να το επιβεβαιώσει ξανά.

Η εικόνα της Ρόμα στην Νορβηγία και του ανήμπορού Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της προκάλεσε πρώτα σοκ και μετά θλίψη. Οι τζιαλορόσι διαλύθηκαν από την απίθανη Μπόντο Γκλιμτ και ο Πορτογάλος διέσυρε τους παίκτες του με τις δηλώσεις του, ξεχνώντας την δική του ευθύνη. Πλέον το παρατσούκλι του από special one γίνεται… special six-one!

Like σε Special One, dislike back to back σε Πετρούνια...