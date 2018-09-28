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Χρόνος ανάγνωσης: 4’
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Η ρεπόρτερ της Σπαρτάκ Μόσχας χτύπησε και το έδειξε με γυμνή φωτογραφία της (vids)

28 Σεπτεμβρίου 2018, 08:58
Τελευταία ανανέωση: 5 λεπτά πριν
Η ρεπόρτερ της Σπαρτάκ Μόσχας χτύπησε και το έδειξε με γυμνή φωτογραφία της (vids)

Το κανάλι της Σπάρτακ Μόσχας στο χόκεϊ επί πάγου έχει για δημοσιογράφο την Γιούλια Ουσάκοβα, η οποία γύρισε τον αστράγαλο της και έκανε γνωστό τον τραυματισμό της με γυμνή φωτογραφία της στο instagram.

Η Ρωσίδα καλλονή δουλεύει στο κανάλι της ρωσικής ομάδας και πριν ή μετά από αγώνες βρίσκεται στην κερκίδα και μιλάει με οπαδούς της Σπαρτάκ.

Η σέξι ρεπόρτερ, όμως, πριν από τρεις μέρες γύρισε τον αστράγαλο της και έσπασε δυο νύχια των ποδιών της με αποτέλεσμα να μείνει στα... πιτς! Μάλιστα, ενημέρωσε για τον τραυματισμό της μέσω instagram φορώντας απλά ένα κόκκινο (στα χρώματα της Σπαρτάκ Μόσχας) στρινγκ.

Η ρωσική ομάδα ενημέρωσε και αυτή για τον τραυματισμό της Γιούλα Ουσάκοβα με ένα τουίτ στην επίσημη σελίδα του συλλόγου...

Απολαύστε την...

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Η ρεπόρτερ της Σπαρτάκ Μόσχας χτύπησε και το έδειξε με γυμνή φωτογραφία της (vids)
Χρόνος ανάγνωσης: 4’