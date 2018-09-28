Η ρεπόρτερ της Σπαρτάκ Μόσχας χτύπησε και το έδειξε με γυμνή φωτογραφία της (vids)

Το κανάλι της Σπάρτακ Μόσχας στο χόκεϊ επί πάγου έχει για δημοσιογράφο την Γιούλια Ουσάκοβα, η οποία γύρισε τον αστράγαλο της και έκανε γνωστό τον τραυματισμό της με γυμνή φωτογραφία της στο instagram.
Η Ρωσίδα καλλονή δουλεύει στο κανάλι της ρωσικής ομάδας και πριν ή μετά από αγώνες βρίσκεται στην κερκίδα και μιλάει με οπαδούς της Σπαρτάκ.
Η σέξι ρεπόρτερ, όμως, πριν από τρεις μέρες γύρισε τον αστράγαλο της και έσπασε δυο νύχια των ποδιών της με αποτέλεσμα να μείνει στα... πιτς! Μάλιστα, ενημέρωσε για τον τραυματισμό της μέσω instagram φορώντας απλά ένα κόκκινο (στα χρώματα της Σπαρτάκ Μόσχας) στρινγκ.
Η ρωσική ομάδα ενημέρωσε και αυτή για τον τραυματισμό της Γιούλα Ουσάκοβα με ένα τουίτ στην επίσημη σελίδα του συλλόγου...
Απολαύστε την...
Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 24, 2018
Подробности по ссылке: https://t.co/ZEClh44LwQ pic.twitter.com/AMTw7ZhDm4
В новом выпуске «Силового приема» вы узнаете, почему #Спартак это мясо , умеет ли футбольный вратарь @maximenkoa играть в хоккей, и имеет ли значение размер... объектива Скорее переходите по ссылке в шапке моего профиля и пишите впечатления от выпуска! И лайк, если #подкат Артёма @artem_mamin46 зашёл ❤️ Ваша я! #ЮлияУшакова специально для @spartak_hc
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Худые, счки, #spartakangels, «куни-луни», моя победа в отжиманиях против нападающего («Юль, хватит уже выигрывать у мужиков!»- сказали мне они ) и ещё куча приколов из ледового закулисья в новом выпуске «Силового приема» Скорее смотрим по ссылке в шапке профиля! С вас ❤️ и комменты, а с меня... я что-нибудь придумаю!!! @spartak_hc #спартакмосква #хоккей #hockey #spartak
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А я иду такая вся... в красном и белом Я с тобой! @spartak_hc ❤️ #силовойприем #спартак #спартакмосква #мыпобедим
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В первом выпуске нового сезона «Силового приёма» много огня Я делаю сальто, танцую на крыше хаммера, лежу под ледозаливочной машиной и радуюсь каждому голу вместе с болельщиками ⚪️ Кликайте на ссылку в шапке профиля и заряжайтесь моим энтузиазмом Его на всех хватит! И велкам на матчи в Парк Легенд! @spartak_hc ❤️ #спартакмосква #силовойприем #спартакчемпион #spartak #spartakmoscow
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