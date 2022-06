Οι... κακές γλώσσες λένε πως ο Πικέ απάτησε τη Σακίρα με τη μητέρα συμπαίκτη του! (pic)

Είναι η μητέρα του συμπαίκτη του η γυναίκα με την οποία τον έπιασε στα... πράσα η Κολομβιανή τραγουδίστρια;

Σύμφωνα με νεότερα ρεπορτάζ επι του «καυτού» αυτού θέματος η... πέτρα του ροζ σκανδάλου, που οδηγεί στον χωρισμό τον Πικέ και την Σακίρα είναι η μητέρα του Γκάβι, Χέμα.

Τους έπιασε επ’ αυτοφώρω, λέγεται, η Κολομβιανή τραγουδίστρια την ώρα της... πράξης.

Ο Γκάβι δεν έχει αντιδράσει σε αυτές τις πληροφορίες, καθώς είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για τα παιχνίδια του Nations League και μάλιστα έκανε εξαιρετική εμφάνιση στην πρεμιέρα κόντρα στην Πορτογαλία.

⚡️ Shakira caught Gerard Pique having an affair with another woman. That woman turned out to be the mother of young Barcelona star Pablo Gavi. Gavi is unaware of the incident. (El Periósico)



