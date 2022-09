Και τώρα πάρτε ποπ κορν για το... ξεκατίνιασμα: ο Ικάρντι έβγαλε στη φόρα μηνύματα της Νάρα (pics)

Η Νάρα έκανε δημόσια γνωστό πριν από μερικές ημέρες ότι μετά από εννέα χρόνια δεν είναι πια με τον Αργεντινό επιθετικό, ενώ έχουν... φουντώσει οι φήμες που την θέλουν ζευγάρι με τον κατά 12 χρόνια νεότερο της μεσοεπιθετικό της Μπόκα Τζούνιορς, Μαρτίν Παγιέρο.

Ο Ικάρντι, από την πλευρά, του δεν φαίνεται να έχει πάρει και πολύ καλά τον χωρισμό και αποφάσισε να δημοσιοποιήσει μηνύματα της πρώην του μέσω instagram story, ενώ αναρωτιέται και αν θα έπρεπε να σηκώσει το τηλέφωνο όταν εκείνη τον καλεί.

Στα μηνύματα φαίνεται η Νάρα να τον ρωτάει για ποιο λόγο δεν απαντά στις κλήσεις της, ενώ ο άσος της Γαλατασράι της λέει να τον αφήσει ήσυχο...

Mauro Icardi on Instagram:



"Should I answer the call from Wanda?" pic.twitter.com/h1eoemqXso