Η Νάρα χώρισε με τον Ικάρντι και έκανε follow τον Μάξι Λόπες... (pic)

Η Νάρα, που εκτελούσε και χρέη ατζέντη για τον 29χρονο επιθετικό της Γαλατασαράι, ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram τον χωρισμό του ζευγαριού, ζητώντας την διακριτικότητα από τα ΜΜΕ.

«Είναι πολύ οδυνηρό για μένα να ζω αυτή τη στιγμή. Αλλά δεδομένης της έκθεσής μου και των υπερβατικών πραγμάτων και των εικασιών των μέσων ενημέρωσης, είναι προτιμότερο να το γνωρίζουν από εμένα.

Δεν έχω κάτι άλλο να διευκρινίσω και δεν πρόκειται να δώσω καμία λεπτομέρεια για αυτόν τον χωρισμό. Σας παρακαλώ, σας ζητώ να δείξετε κατανόηση όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τα παιδιά μας», ανέφερε στο μήνυμά της.

Το... περίεργο είναι ότι μετά από τη δημόσια ανακοίνωση η εντυπωσιακή ξανθιά έκανε... follow τον Μάξι Λόπες, δηλαδή τον πρώην σύζυγό της, τον οποίο φερόταν να έχει απατήσει με τον Ικάρντι...

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό;

Wanda Nara has followed Maxi Lopez on Instagram after she announced the break up with Mauro Icardi. pic.twitter.com/XXAimoQ6I1