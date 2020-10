Ο παίκτης του Άρη που είναι θέμα χρόνου να... τελειώσει, το θέμα Ρέις που θα αναζωπυρωθεί το χειμώνα και ο Μπεν Αρφά που... ακούστηκε για Ολυμπιακό. Άχαστες οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Ο Μάρτιν Γιολ έδωσε την ευκαιρία στον Γιώργο Καραγκούνη να ζήσει το απόλυτο standing ovation, κλείνοντας την καριέρα του στην Φούλαμ. By the way, ο «τυπάρας» τον έβγαλε ασπροπρόσωπο. Ο ίδιος πλέον σε επιτελικό ρόλο στην ADO Den Haag και γνωρίζοντας τον ατζέντη του Νίκου Καρέλη, Χρήστο Γάτση δίνει in extremis την επιλογή στον 28χρονο φορ να ανοίξει την αγορά της Ολλανδίας. Μη φανταστείτε, τίποτε γαλαντομίες, κανένα 50άρικο (καθαρά) για 10 μήνες με την προοπτική ο άλλοτε φορ του Παναθηναϊκού να επιστρέψει στην ποδοσφαιρική ζωή... (SPORTIME)

* Ο Ιονούτ Νεντελτσεάρου και ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς αποτελούν τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ΑΕΚ. Οι αφίξεις του Ρουμάνου στόπερ και του Σουηδού εξτρέμ «κλειδώνουν» το ρόστερ της ΑΕΚ και κάνουν τους «κιτρινόμαυρους» να μην ασχολούνται με την έξτρα μεταγραφική περίοδο που αφορά τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Κι αυτό είναι κάτι που φροντίζει να κάνει ξεκάθαρο ο Ίλια Ίβιτς σε διάφορους ατζέντηδες που επικοινωνούν μαζί του τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να του προτείνουν παίκτες που κυκλοφορούν ως ελεύθεροι και έχουν τη δυνατότητα της μεταγραφής μέχρι το κλείσιμο του… παραθύρου στις 23 Οκτωβρίου. (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)



* Ή μάλλον μας κοροϊδευε όλους ο Μπουφάλ ή απλώς ήθελε να δικαιολογήσει την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ανζέ. Μάλλον το δεύτερο ισχύει… Ο Μαροκινός έλεγε χθες ότι είχε υποσχεθεί στην Ανζέ ότι θα συνέχιζε εκεί την καριέρα του. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: η Ανζέ τον είχε «ενοχλήσει» από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αφού ήθελε να πάει εκεί, για ποιόν λόγο απάντησε καταφατικά στις… 5 Οκτωβρίου; (ΦΩΣ)



* Στη Φέγενορντ ποτέ δεν μπόρεσε να μπει σε τακτικά καλούπια και γι'αυτό αποχώρησε μία ώρα αρχύτερα. Τέλος πάντων, Γιασίν Αγιούμπ από τον περασμένο Ιανουάριο στον Παναθηναϊκό. Συμβόλαιο 3,5 ετών με πάγιες ετήσιες απολαβές κοντά στα 4 κατοστάρικα! Οκτώ μήνες μετά έχουμε και λέμε: 9 ματς, 0 ασίστ, 0 γκολ! Συν τα δύο «θερμά» επεισόδια με συμπαίκτες του εν ώρα προπόνησης στο μεσοδιάστημα. Συν την διαρκή μουρμούρα εντός και εκτός αποδυτηρίων. Πότε για τις εντάσεις στη δουλειά και πότε για τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Συν την ομιλία στο ημίχρονο του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης που «χτύπησε» άσχημα. Κοινώς, η σχέση του Παναθηναϊκού με τον Αγιούμπ δεν διάγει τις καλύτερες των ημερών τους. Δίχως υπερβολή, ο Αγιούμπ εν όψει του Ιανουαρίου φαντάζει το Νο1 όνομα στη λίστα των αποχωρήσεων. (SPORTIME)

* «Επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως» έλεγαν οι πρόγονοί μας… Οπότε καλό είναι να πούμε δύο λόγια ξανά για τον Μπεν Αρφά. Χθες αναφέραμε ότι δεν είχε καμία βάση το ρεπορτάζ της «Εκίπ» ότι ο Ολυμπιακός επιχείρησε να πάρει τον 33χρονο μεσοεπιθετικό που υπέγραψε στην Μπορντό. Σήμερα αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια ακούν Μπεν Αρφά και… τρέχουν. Τα τελευταία χρόνια δεν κατάφερε να στεριώσει ούτε στη Ρεν, ούτε στη Βαγιαδολίδ. Μάλιστα είχε μείνει άνεργος και ένα εξάμηνο. (ΦΩΣ)



* Ποιο επιτελικό στέλεχος «μπιγκιφοράτης» ΠΑΕ προχώρησε σε εντατικά μαθήματα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και πλέον παίζει… μπάλα σε διπλό ταμπλό (εντός – εκτός συνόρων); (FORZA)



* Ο Φάνης Μαυρομάτης ξεκίνησε ως αριστερό μπακ με την Τρίπολη και εφεξής τον έχει φάει η μαρμάγκα. Εκτός αποστολής με τον Άρη για τεχνικούς λόγους, ήδη στην «transfer list» εν όψει Ιανουαρίου. Μία ακόμη λάθος διαχείριση... (SPORTIME)

* Όχι πως στον Ολυμπιακό τρίβουν τα χέρια τους που ο Μαντί Καμαρά συνεχίζει… αμετάθετος στο Ρέντη. Για να μην τρελαθούμε κιόλας, με όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες με επίκεντρο τον Αφρικανό μέσο. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής προέρχεται από μια «γεμάτη» σεζόν και στον Πειραιά όχι απλά αισιοδοξούσαν, αλλά ήταν πεπεισμένοι πως θα βρεθεί το κλαμπ που θα τους… σκάσει τα πολλά εκατομμύρια ευρώ που ήθελαν για να του βάλουν την «κορδέλα». (FORZA)



*Στην Ένωση άνοιξαν δυνατό κανάλι επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, έπειτα από τη μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία κι απηύθυναν ανοιχτή πρόσκληση στον ιδιοκτήτη της Μπεϊτάρ για την επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Μπεϊτάρ με μόνιμη έδρα κατοικίας το εξωτικό Μαϊάμι των ΗΠΑ βρέθηκε στην Μύκονο για ολιγοήμερες διακοπές και επισκέφτηκε με το ιδιωτικό του τζετ στην Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσει live το παιχνίδι Ατρόμητος – ΑΕΚ. (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)



* Ο «Τόρο» το πέταξε ως ιδέα και το δούλεψε εντατικά στην καθημερινότητά του με τον Μαρινάκη. Ο πρόεδρος επίσης! Ο «Sokratis» εδώ και καιρό το επεξεργάζεται ως ιδέα και το ψήνει μαζί με τον πατέρα του. Τελικώς, ο Ρούμπεν Σεμέδο (ξέ)μεινε στον Ολυμπιακό και ο Παπασταθόπουλος στην Άρσεναλ. Και μάλιστα εκτός και της ευρωπαϊκής λίστας και πλέον δεν λέει ούτε καλημέρα με τον Αρτέτα. Τίποτε, όμως, δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο μια και το καλοκαίρι του '21, εν τη απουσία θεωρητικά της Covid-19, ο προαναφερθέν συσχετισμός δεν αποκλείεται να «κουμπώσει» με τον βασικό στην Πορτογαλία, Σεμέδο να πωλείται και τον free agent «Sokratis» να γυρίζει στην πατρίδα. (SPORTIME)



*Το θέμα Ματέους Ρέις θα... ζεσταθεί ξανά για τους Πειραιώτες όταν πιάσει ο χειμώνας... (SPORTDAY)



* Όσο μπαίνει στις προπονήσεις και το πνεύμα της ομάδας του Άρη ο Γιόχαν Μπεναλουάν, τόσο θα... βγαίνει ο Ντάτκοβιτς, ο οποίος δύσκολα θα πάρει ευκαιρία στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, τον Ιανουάριο θα κινηθούν διαδικασίες λύσης του συμβολαίου του. (METROSPORT)

* Η δημοτικότητα του (new entry) Μπράιτ Ενομπακάρε έπιασε… πάτο στην ΑΕΚ, λόγω των συνεχόμενων «αυτογκόλ» του Νιγηριανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος αντίκρισε πρόωρα και άδοξα την πόρτα της εξόδου. By the way και να ήθελε ο Μάσιμο Κάρερα που τον έφερε στην Ένωση να τον «σώσει» και να του δοθεί μια ακόμα ευκαιρία, θα ήταν αδύνατον να το πετύχει. Γι΄αυτό και ο Ιταλός κόουτς πήγε… πάσο. (FORZA)



* Αλήθεια είναι ότι ο Κώστας Μήτρογλου δεν βρισκόταν σε καμία μεταγραφική ατζέντα με την οποία ασχολήθηκαν άνθρωποι της ΠΑΕ Άρης. Σε καμία ατζέντα δεν βρέθηκαν επίσης οι Μαρτίνης, Σιαμπάνης ακόμη και ο Χριστοδουλόπουλος για τον οποίο λέχθηκε ότι ενδιαφέρθηκαν οι "κιτρινόμαυροι". Η περίπτωση Μήτρογλου αφορούσε μόνο τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος -να είστε σίγουροι- προσπάθησε να τον φέρει στην ομάδα. Ο επικεφαλής της ΠΑΕ προχώρησε σε κάποιες κινήσεις, λόγω των δικών του διασυνδέσεων, και χωρίς να ζητήσει άποψη. Τώρα, γιατί κάποιοι "ηλεκτρονικοί" αρειανάρχες επιχειρούν να αμφισβητήσουν της "Μ" είναι εύκολο να δώσουμε απάντηση. (METROSPORT)